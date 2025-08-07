Основаната през 2011 г. компания с израелски корени Yotpo, която има офис и в България, съкращава приблизително 200 служители, съобщава Forbes България. Това представлява около 34% от всички 650+ работещи в седемте ѝ офиса по света. Съкращенията ще засягнат около 80 служители в Израел, а останалите са разпределени в офисите на компанията в България, Великобритания, САЩ и Австралия. Те се случват в рамките на мащабна стратегическа трансформация към изпозлването на инструменти с изкуствен интелект (AI).

"Взехме трудното решение да прекратим предлагането на нашите продукти за имейл и SMS през декември 2025 г. Вместо това се фокусираме изцяло върху изграждането на най-силната платформа за отзиви и лоялност на пазара", обясни в блога на компанията Томър Тагрин, съосновател и изпълнителен директор на Yotpo. Допълни, че "вместо това, се фокусираме изцяло върху изграждането на най-силната платформа за отзиви и лоялност на пазара."

Като част от преструктурирането Yotpo продава клиентската си база на Attentive, американска маркетинг платформа, в сделка, оценявана на десетки милиони долари. Успоредно с това, Yotpo ще си сътрудничи и с Omnisend, за да привлича самостоятелно опериращи и бързо растящи брандове.

SMS от България

В страната Yotpo оперира чрез SMSBump ("Ес ем ес бъмп"), което според АПИС през май тази година е имало 159 служители. Според Търговския регистър (ТР) собственик е регистрираното в Израел "Йотпо" Лтд, а за действителен собственик е посочен Томер Тагрин. Българското дружество е основано през 2017 г. от Михаил Стойчев и Георги Петров, които имат дългогодишен опит в сферата на електронната търговия. Двамата разработват платформа, през която различни електронни търговци могат да изпращат рекламни съобщения до клиентите си. Компанията се развива успешно, като получава финансиране от бизнес ангели и фондове за рисков капитал. Така се стига до продажбата ѝ на Yotpo в началото на 2020 г. по непотвърдена информация на "Капитал" за 37 млн. долара. Това според изданието към онзи момент я прави третата най-голяма сделка за българска софтуерна компания.

След сделката българското дружество продължава да се развива като R&D център с фокус SMS маркетинга, като и до днес служителите му са основно заети с този сегмент на бизнеса на Yotpo. Поради това има голяма вероятност не малък процент от тях да бъдат засегнати от промените. Няма официална информация дали ще бъдат освобождавани или пренасочени към други екипи. От профилите на няколко души, някои от тях на ръководни позиции, в професионаланат социална мрежа LinkedIn става ясно, че освобождаванията в страната са започнали и са влезнали в сила от този месец. Money.bg се свърза с някои от тях, но те категорично отказаха коментар. До редакционното приключване на този текст, не получихме отговор и от централата на Yotpo.