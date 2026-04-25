"Муха и банка се убиват с вестник" е популярен афоризъм, приписван на Атанас Буров, като значението му е ясно - финансовата институция живее и умира от своята репутация. Доколко обаче това е вярно? 12 години след краха на КТБ темата остава актуална.

Въпросът дали банковите фалити се дължат главно на масови панически тегления или на фундаментална несъстоятелност е в центъра на дискусиите за финансови кризи и за изграждането на стабилна политика за финансово регулиране.

Доказателствата от повече от 160 години банково обслужване в САЩ показват, че основната причина за фалита е именно несъстоятелността, пишат икономистът Серджо Кореа, финансовият експерт Стивън Лък и професорът от MIT Sloan School of Management Емил Върнър в блога на Федералната резервна банка на Ню Йорк - най-влиятелната в рамките на Фед.

Експертите са категорични: паниките играят роля, но рядко са достатъчни, за да доведат до фалит на банка, която е финансово здрава.

Защо причините са важни?

Фалитите на банки са характерен елемент на банкови кризи и налагат сериозни реални разходи за икономиката. Ако главната причина са паники, депозитната застраховка и спешното кредитиране от централната банка могат да се окажат достатъчни средства за предотвратяване на скъпоценните провали.

Ако, обаче, несъстоятелността е коренната причина, фокусът трябва да се премести към капиталовата позиция, надзора и управлението на риска, подчертават Кореа, Лък и Върнър.

Последните изследвания обхващат над 5 000 фалита от 1863 г. до 2024 г. и потвърждават, че фундаменталната несъстоятелност е почти винаги необходима предпоставка за фалит. Масовите тегления обикновено ускоряват процеса, но не са достатъчни, за да предизвикаят провал на иначе стабилна институция.

Два основни подхода

Науката до момента разглежда два модела. Според единия внезапната вълна от тегления може да принуди банката спешно да продава активи на силно занижени цени и така даже "здрава" финансова институция да се окаже в несъстоятелност. Другата гледна точка е, че загубите по кредити и инвестиции в един момент отварят такава "ножица" между активи и задължения, че паническото теглене просто произнася окончателната присъда.

Какво показва най-новият анализ:

Всички провали са съпроводени от намалени приходи, паднали капиталови коефициенти, растящи загуби по активи и увеличена зависимост от скъпо финансиране. Тези тенденции се наблюдават както преди, така и след въвеждането на депозитната застраховка.

Преди 1934 г. (преди създаването на FDIC) кредиторите са възстановявали средно 75 ¢/долар, а незастрахованите вложители - 66 ¢/долар. Това означава, че активите на фалиралите банки далеч не покриват задълженията им - те са били несъстоятелни.

В периода без депозитна застраховка над 80 % от активите на фалиращи банки са били оценени като "съмнителни" или "безполезни". Паниките са споменати в по-малко от 1 % от случаите.

Силните институции успяват да задържат стабилността чрез (а) вложения на собствениците, които сигнализират доверие, (б) междубанковото кредитиране, което предоставя ликвидност, (в) ролята на историческите клирингови каси като квази‑централни банки и (г) временно спиране на конвертируемостта, за да се даде време за одит.

Създадената през 1933 г. FDIC значително намалява провалите, предизвикани от паники, но не изкоренява вълните от банкрут, защото повечето провали са дълбоко свързани с несъстоятелност. При отсъствие на депозитната дисциплина банкрутите се проявяват по-скоро чрез надзорни интервенции, което измести риска от паника към по-голяма отговорност на регулаторите.

Примери от Голямата депресия показват, че щедрата ликвидност намалява провалите, но не коригира фундаменталните капиталови проблеми. По същия начин целевите интервенции за осигуряване на ликвидност през XXI век никога не са успявали сами по себе си да разрешат банкова криза; винаги е било необходимо преструктуриране на баланса.

По‑високото изискуемо ниво на капитал намалява както вероятността от провал, така и възможността паниката да причини значителни щети. Ефективният надзор е от съществено значение за навременното разкриване на загубите и за инициране на рекапитализация, когато е необходимо.

Какво научаваме от историята

Политиките, насочени към подсилване на капиталовата база и подобряване на надзора, се оказват най‑ефикасни в осигуряването на стабилност на финансовата система, подчертават експертите.

Фалитите обикновено започват с лоши активи, слаб доход и намаляваща платежоспособност. Паниките могат да ускорят процеса, но до момента, в който депозиторите започнат масово теглене, проблемът вече е вграден в баланса на банката. Най‑ефикасният начин за предотвратяване на кризи е осигуряването на адекватен капитал, поставянето на кредитирането под контрол и поддържането на строг и проактивен надзор.