Кризата с паметите вече удари дори компонентите, за чието съществуване повечето хора са забравили. Договорните цени на DDR2 памет са нараснали с 55-60% само за второто тримесечие на 2026 г., сочат данни на тайванската изследователска компания TrendForce, цитирани от The Next Web.

За третото тримесечие се очаква ново поскъпване - между 35 и 40%.

DDR2 е стандарт от 2003 г. Персоналните компютри отдавна са го изоставили, но той продължава да живее в промишлени контролери, мрежово оборудване, автомобилна електроника и вградени системи - устройства, чието препроектиране за по-нова памет е скъпо, технически сложно и изисква ново сертифициране, което също струва много пари.

Така може да започнем да виждаме и поскъпване на критични системи, базирани на тези контролери. А това

Как AI изяде паметта

Първопричината е преориентирането на производствените мощности. Samsung, SK Hynix и Micron насочиха огромни обеми от силициеви пластини към т.нар. high-bandwidth memory (HBM) - вид памет, използвана в AI чиповете на Nvidia и AMD, където маржовете достигат 70% и повече.

Всяка пластина, отишла за HBM, означава по-малко памети за потребителски лаптопи, смартфони или промишлени контролери.

В това няма нищо абстрактно. Производителят на екшън камери GoPro издаде предупреждение за съмнения в способността си да продължи дейността си, след като паметите поскъпнаха с 80-115%. Цените на компютрите нараснаха с двуцифрени проценти, а IDC прогнозира, че смартфоните, лаптопите и таблетите може да поскъпнат с 10-20% до края на 2026 г.

Кризата се разпространи надолу по поколенията DRAM: първо поскъпнаха DDR5 и DDR4, след това DDR3, а сега е ред на DDR2 - компонент, за когото индустрията беше решила, че е евтин и безпроблемен.

DDR2 кризата отвътре

Сред малкото компании, все още произвеждащи DDR2, са тайванските Winbond и ESMT.

Winbond постепенно свива DDR2 производството и пренасочва мощностите си към по-доходоносни продукти. ESMT се движи в обратна посока - планира да максимизира DDR2 производството в рамките на съществуващите си мощности при партньора Powerchip, за да запълни вакуума, оставен от Winbond. Темпото обаче не е достатъчно високо.

Резултатът: предлагането намалява по-бързо, отколкото може да бъде компенсирано.

А търсенето расте. Някои производители вече реагираха с понижаване на спецификациите - заменят DDR4 с DDR3, или DDR3 с DDR2, само и само за да осигурят доставки на компонентите си.

Последиците вече се виждат

Облекчение ще дойде, но бавно. SK Hynix планира да удвои капацитета за силициеви пластини в рамките на пет години.

Micron очаква нови мощности в завода си във Вирджиния едва през 2027-2028 г.

Китайският производител CXMT започна да доставя DDR5 на западни марки, но и той пренасочва 20% от мощностите си към HBM.