Норвежката енергийна компания Equinor и нейните партньори ще вложат над €1,84 милиарда в нова подводна нефтено-газова разработка в района Фрам, разположен в близост до платформата Troll C в Северно море. Планът беше официално представен на норвежкия министър на енергетиката Терйе Осланд.

Проектът, наречен "Фрам Сьор" (Fram Sør), цели да укрепи енергийната сигурност на Европа чрез допълнителни доставки от Норвежкия континентален шелф, се казва в съобщението на компанията. Предвижда се добивът на 116 милиона барела нефтен еквивалент, от които приблизително 75% представляват петрол, а останалите 25 на сто - природен газ.

Началото на производството е планирано за края на 2029 година.

Според Гейр Тунгесвик, изпълнителен вицепрезидент на Equinor, разработката ще осигури рентабилност чрез ефективно свързване на новата подводна инфраструктура със съществуващите съоръжения в района.

Очаква се проектът да окаже съществено влияние върху местната икономика. Изчисления на Kunnskapsparken в Бодо показват, че през периода на разработване ще бъдат създадени около 4500 позиции на пълно работно време.

Повечето доставчици са норвежки компании, макар че част от строителството ще бъде реализирано и в чужбина. Общата стойност на договорите, които ще бъдат сключени по проекта, възлиза на приблизително €1,58 милиарда.

В проекта участват три компании: Equinor Energy AS с дял от 45%, Vår Energi ASA (40%) и INPEX Idemitsu Norge AS с останалите 15. Разработката се осъществява в северната част на Северно море, на около 120 км северозападно от Берген и приблизително 20 км северно от платформата Troll C.

Морската дълбочина в района е около 350 м, а залежите се намират на дълбочина между 1800 и 2800 м под морското дъно.

"Фрам Сьор" представлява комбинирана разработка на няколко находища, които ще бъдат свързани със съществуващата инфраструктура на Fram и платформата Troll C, от където суровият петрол ще бъде транспортиран по нефтопровода Troll II до рафинерията в Монгстад, а природният газ - до газопреработвателния център в Колснес чрез платформата Troll A.

Проектът е резултат от серия открития в района, започнали през 2019-а с находището Ечино Саут, а през 2021 година - Бласто. Заедно с още две по-малки открития те формират ресурсната основа за настоящото разработване.

По думите на Кьетил Хове, изпълнителен вицепрезидент на Equinor за проучване и производство в Норвегия, те показват колко важно е сътрудничеството между компании и регулатори за ефективното използване на ресурсите в зрели находища.

Той допълва, че компанията има амбицията да пусне в експлоатация над 50 подобни проекта на норвежкия шелф до 2035 година.

Подводни "коледни елхи"

Фрам Сьор се отличава и с технологична иновация. Това ще бъде първият проект в Северно море, в който ще се използват изцяло електрически подводни "коледни елхи" - устройства за контрол на потока от подводните кладенци.

Те заменят хидравличните системи, като елиминират нуждата от хидравлични течности, доставяни от платформата, и значително подобряват възможностите за наблюдение и управление на оборудването.