Въпреки уверенията на експертите, че изкуственият интелект все още не може да замени човека в работата му, а в някои сфери това никога няма да е възможно, редица световноизвестни компании вече съкратиха част от персонала си. Оказва се обаче, че тази тенденция се прехвърля и в по-малките бизнеси.

Унгарската група Docler-Byborg обяви, че ще автоматизира част от работата си, като в резултат ще съкрати 200 служители. Docler Group работи в сектора на технологиите, стрийминга и комуникациите, като в портфолиото си има 80 сайта.

Според Тамас Немеш - ръководител на отдел "Комуникации", служителите са информирани предварително, а преструктурирането ще завърши през есента.

По-рано през годината компанията предприе подобен ход и в централата си в Люксембург. Това не е изключение в страната - тя е сред най-бързо интегриращите новата технология в бизнеса сред държавите от ЕС.

"Групата компании - адаптирайки се към глобалните пазарни процеси, осъзнавайки негативната международна икономическа среда и свиващите се пазарни възможности - вече е започнала да използва и прилага възможностите, предлагани от дигитализацията и изкуствения интелект в бизнес процесите на компанията", обясниха от Docler-Byborg.

Според тях тази стъпка не е предимство пред останалите компании, а необходимост на фона на бързо променящия се пазар.

Дали обаче този ход не е прибързан?

Освен да преструктурира централата си в Люксембург, в началото на годината Docler-Byborg замени по-голямата част от журналистите си в новинарския портал Frisshírek с автоматични редактори, задвижвани от изкуствен интелект.

Тази стъпка обаче доведе до закриването на сайта.

Както Money.bg писа, изкуственият интелект е сред основните причини за съкращаването на 12 хиляди работници в IT сектора в Индия - индycтpиятa, ĸoятo ocигypявa oĸoлo 7,5% oт БВП на страната. Това не е прецедент - през май Microsoft съкрати около 6000 души, като се очакваше броят им да нарасне до края на летните месеци.