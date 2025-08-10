Всеки няколко седмици технологичните директори изпращат нова вълна от страх относно изкуствения интелект. Най-новият глас в този хор е Анди Джаси от Amazon, който в бележка до служителите обяви, че компанията "почти сигурно" ще замени част от тях с AI агенти в следващите няколко години.

Джаси не е единствен. Джим Фарли от Ford твърди, че AI ще елиминира половината от всички административни работни места. Дарио Амодеи от Anthropic предвижда, че AI ще доведе до безработица от 20%.

Защо точно половината? Защо пет години? Отговорът не е свързан с възможностите на някой все още таен AI модел или очаквана нова видеокарта на Nvidia. Целта на цялото упражнение е друга - да се стягат редиците в компанията чрез всяване на страх.

Стратегия стара колкото света

Тази тактика не е нова. Това е модерна версия на стратегия стара колкото времето: дръж служителите си в състояние на перманентен страх от загуба на работното място, за да продължават да се трудят при по-лоши условия.

И стратегията работи перфектно.

Според проучване на Pew, цитирано от онлайн изданието nobody Wants This, 52% от американските служители изпитват тревога относно бъдещото въздействие на AI в работното място, като само 6% вярват, че изкуственият интелект ще доведе до повече възможности за тях.

По-уязвимите работници с ниски и средни доходи са най-засегнати от тази тревога.

Американската психологическа асоциация установи, че 41% от участниците в нейно проучване се притесняват, че AI ще направи поне част от това, което правят "остаряло". Най-обезпокоени са младите хора и тези с увреждания.

Медийното отразяване на най-често напълно неподкрепените с данни мениджърски изказвания също не помага със заглавия като "92 милиона работни места изчезнаха: кого AI ще изтрие първо?" от Forbes или "AI апокалипсисът може би вече е тук за някои завършващи" от New York Times.

Любопитно е, че бележката на Джаси не споменава, че AI идва да вземе неговата работа или тази на другите ръководители, отбелязва CNN. Впрочем, изкуственият интелект пише много вдъхновяващи бележки до служителите в шефски стил и може да дава съвсем приемливи предложения на Борда на директорите как да се реши този или онзи проблем.

В същото време, заради спецификата на базовите големи езикови модели, от тях все още не може да се очаква в 100 от 100 случая да направят по правилния начин даже проста операция като добавяне на ред текст.

Готови и на по-лоши условия

Изброеното по-горе звучи много логично, но не е толкова близко до ума, когато вкъщи те чакат жена, дете и ипотечен кредит. Страхът е лош съветник, а на работното място твърде често е причина за това хората да приемат да получат по-малко за труда си.

Почти две трети от анкетираните от MarketWatch казват, че при масови съкращения биха били готови да приемат намаление на заплатата, за да запазят работата си. Мнозина биха приели преместване (42%) или понижение (37%).

Около половината от тези, които работят от вкъщи, биха се върнали в офиса, ако това означава запазване на работата. Да, сплашването се оказва могъщо оръжие в ръцете на ръководителите - особено когато има подходящ Торбалан в лицето на изкуствения интелект.

Както лесно можем да си спомним, преди в тази роля бяха кризата от 2008 г., коронавирусът, инфлацията, войната в Украйна и още много други. Когато шефът на висок глас обяснява, че си е намерил причина да започне да съкращава, белите знамена започват да се веят из офиса.

Сега AI хайпът може да позволи на компаниите да съкратят персонала и да увеличат продуктивността чрез претоварване на служителите: 53% биха "приели допълнителни отговорности без допълнително възнаграждение".

Впрочем, доказано е, че страхът задушава продуктивността на работа. Проблемът е, че в съвременната корпоративна култура, която гледа само краткосрочните резултати, никой не се интересува от това.

Уплашените или несигурните работници също са по-малко склонни да докладват злоупотреби с власт и тормоз, което позволява на тези явления да процъфтяват в компаниите.

Разделяй и владей

Работниците са инструктирани да се "преквалифицират". Вместо работодателите да осигурят обучение (въпреки че много планират да го направят, което показва, че заплахата от масови съкращения може да е преувеличена), работниците са принудени да се конкурират помежду си.

Именно това стои зад повтаряната непрекъснато мантра: "AI няма да ви вземе работата - ще я вземе някой, който може да работи с AI".

Дори преди да започнат кариерата си, гимназисти и студенти се притесняват за въздействието на AI върху бъдещето им. Над половината от анкетираните учащи в САЩ се притесняват, че използването на AI от други студенти ще навреди на шансовете им за постъпване в избрания колеж или получаване на стипендии.

Така Microsoft, компания която е отделила $80 милиарда за AI разходи тази година, публикува доклад за това как технологичните иновации всъщност са заробили офис работниците в "безкрайна работна смяна" с прекъсване на работния процес на всеки две минути от срещи, мейли и съобщения.

Казано най-просто, AI най-вероятно няма да ви вземе работата, но със сигурност ще ви вземе думата в разговора за това в каква среда искате да се трудите.