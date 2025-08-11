Една от най-известните фабрики за облекло в Румъния, Confecția Tulcea (известна и като Tulcea Garment), прекратява дейността си след 45 години производство), съобщава местното издание Profit.ro. Построена през 1980 г., компанията години наред е сред най-големите работодатели в региона. Любопитен аспект е работата й с някои от най-известните световни модни брандове като Guy Laroche, Pierre Cardin и Gianfranco Ferré.

Данни, анализирани от румънската медия, показват, че фабриката дълго време работи на загуба и няма реална перспектива за обръщане на тенденцията. На по-ранен етап бордът на директорите одобрява преструктуриране на персонала в периода октомври 2024 - март 2025 година в опит за спасение, но шансовете не се променят.

"От април 2025-а нямаше реална възможност за възстановяване — оперирахме на загуба и без перспектива за нови клиенти. Съветът на директорите препоръча подаване в доброволен ликвидационен процес", заявяват от ръководството, цитирани от Dobrogeanews.

През 2004 г. мажоритарният пакет акции е придобит от австрийската HERZ Armaturen

Предприятието е в процедура по доброволна ликвидация, а не фалит, уточнява Economedia.ro. Сградата и прилежащите терени, оценени на 16,8 млн. леи (около €3,4 милиона), ще бъдат предложени на търг през есента.

Въпреки че са получени оферти за придобиване от френски инвеститори, цената е символична (1 евро), което води до логичен отказ от сделката.

В пиковите си години фабриката има над 2300 служители, а днес персоналът е намален до под 200 души.