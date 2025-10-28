Китайските компании продават доларите си с невиждано от декември 2020 година темпо, сигнализирайки фундаментална промяна в корпоративното поведение и растящата увереност в укрепването на юана за сметка на американската валута, пише China Daily.

През септември банките са продали $51 милиарда от името на клиентите си.

Данните на Държавната администрация за валутен контрол показват и 7% месечен ръст на трансграничните плащания сред небанковия сектор до $1,37 трилиона.

Динамиката отразява драматична промяна спрямо предишни търговски конфликти, когато Пекин позволяваше отслабване на юана, за да компенсира въздействието на митата. Сега властите поддържат силна валута, за да ограничат изтичането на капитали и да подкрепят интернационализацията на юана.

Народната банка на Китай установи референтния курс спрямо долара близо до най-високите нива за годината.

Анализаторите виждат значителен потенциал за допълнителни конверсии. Dongwu Securities оценява, че до $300 млрд. биха могли да бъдат обменени от бизнеса в китайската валута, ако юанът достигне 7,04-7,05, докато Barclays прогнозира $240 млрд. при нива 7.08-7.10. Китайските фирми понастоящем държат приблизително $700 млрд. в долари.

Отчита се и растящ брой чуждестранни клиенти, които избират плащания в юан, като при някои компании поръчките, сетълнати в юан, достигат 10-20% от общия износ. За първите три тримесечия банковият сектор отчете кумулативен нетен излишък от $63,2 млрд. при валутни сетълмънти, докато трансграничният капитал регистрира нетни притоци от $119,7 млрд.

Златната стратегия

Паралелно с "разтоварването" на долари, Пекин драматично ускори натрупването на злато през 2025 година. Народната банка на Китай закупи злато за 11 пореден месец, добавяйки 1.2 тона само през септември и достигайки общи резерви от 74,06 милиона унции на стойност $283.3 млрд.

Този стратегически ход съвпада с по-широкия контекст на търсенето на алтернативи на доларово-доминираните финансови системи. През октомври 2025 страните от БРИКС стартираха борса за благородни метали, позволяваща търговия със злато, платина и редкоземни минерали без използване на американски долари.

Цените на златото скочиха над $4000 за унция през 2025 - ръст от 56% на годишна база, като по думите на Торсен Слок, главен икономист в Apollo Global Management, Китай се е превърнал в "най-големия единичен двигател зад това историческо рали".

Влиянието се простира отвъд покупките на централната банка до потребление от домакинствата, арбитражна търговия и институционална диверсификация.

Morgan Stanley проследи спад на долара от 11% през 2025 - най-лошият резултат от 1973 година, докато 68% от търговията в БРИКС вече заобикаля долара изцяло. Goldman Sachs повиши прогнозата си за златото за декември 2026 до $4,900 за унция, като някои анализатори проектират цени до $10,000 до 2028 година.

Борсата за благородни метали на БРИКС представлява конкретно предизвикателство към американското финансово доминиране, тъй като страните-членки контролират около 72% от глобалните резерви от редкоземни елементи.

Централните банки в световен мащаб вече държат повече злато, отколкото американски държавни облигации, изключвайки Федералния резерв - промяна, отразяваща растящите опасения относно рисковете от замразяване на активи след случая с $300 млрд. руски резерви през 2022 година.