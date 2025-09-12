Представителят на президента на САЩ, Джон Коул, на среща в столицата Минск, заяви пред беларуския президент Александър Лукашенко, че САЩ отменят санкциите спрямо беларуската национална авиокомпания "Белавиа".

"Това вече е официално. Имах среща с президента Тръмп. Това решение беше взето от президента на САЩ. Той каза: "Направете това (свалянето на санкциите) незабавно". Това решение вече е одобрено от всички съответни министерства и ведомства - Държавният департамент, Министерството на търговията и Министерството на финансите", каза Джон Коул. Кадри от преговорите публикува беларуският "Пулът на Първия".

През август изданието Rzeczpospolita, позовавайки се на свои източници, съобщи, че беларуските власти обсъждат с американски дипломати освобождаването на затворници в замяна на отмяна на санкции спрямо Беларус, включително тези, касаещи националната авиокомпания "Белавиа". След приключване на преговорите между Александър Лукашенко и Джон Коул, от представителството на САЩ в Литва обявиха, че Беларус е освободила 52 затворници.