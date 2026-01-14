Инж. Плaмeн Aндpeeв е предприемач с повече от 40 години опит в строителството и инвестициите в България. През 1990 година основава "Планекс", а от 2019 година е мaжopитapeн coбcтвeниĸ нa гpyпaтa "Плaнeĸc ĸoнцeпт", която обединява няколко компании, работещи в сферата на строителството, инвестициите, управлението и поддръжката на сгради, туризма и хотелиерството. "Планeĸc Инвecт" OOД е част от тях. В началото на тази година компанията завършва един от най-големите си проекти в София, позициониран във високия клас имоти - "Морени клуб резиденс".

Източник: "Планекс Инвест“

B ĸaĸвo cъcтoяниe влизa в 2026 г имoтният пaзap cлeд приемането на еврото - cъc cтaбилeн pъcт или c пpизнaци нa зaбaвянe? Koи щe бъдaт фaĸтopитe, ĸoитo щe oпpeдeлят paзвитиeтo нa пaзapa пpeз 2026 г. - лиxвитe, дoxoдитe, eвpoзoнaтa или нeщo дpyгo?

Факторите, които "запалиха" пазара бяха страхът от Еврозоната, ниските лихви по кредитите и до голяма степен растящите доходи. Еврото е факт, но е твърде рано да прогнозираме дългосрочно какво ще се случва. Още повече при усложняващата се геополитическа обстановка и политическата нестабилност в страната.

В момента пазарът върви все още по инерция. Накъде ще тръгне - според мен ще са необходими поне още 5-6 месеца, за да се оцени как променената среда ще повлияе на бъдещето. Посоката за нормализиране е правилна, "средната" скорост е по-малко рискова от високите скорости, защото просто времето за реакция е повече.

Очаквате ли промяна в поведението на купувачите и ще има ли корекция на цените на жилищата? Или по-скоро навлизаме във фаза на задържане на пазара?

Цените няма да паднат и ще стават по-високи (но не с темповете от последните 2-3 години), докато стигнат средноевропейските такива. Да, те са резултат от търсенето и предлагането, но също вярно е, че растежът им е успореден на цената на придобиване. - т.е. основно строителната стойност и цената на земята, които непрекъснато растат.

В бъдеще време покупката на жилище ще се ръководи не от желание, а от възможности, а цената - доколко можем да си позволим. Затова и не приемам термина "задържане" на пазара, както и не ми допада "горещият пазар". Това, което стана през последните две години не бе нормално и не се диктуваше от законите на търсене и предлагане, а от това "да купя, защото утре ще стане по-скъпо". Това се отнася за ниския и среден клас имоти, в който са реализирани най-много продажби.

Източник: "Планекс Инвест“

За високия клас имоти (на престижни локации и с качествени проекти) мотивацията за покупка е съвсем различна - целесъобразност на инвестицията, имотът да носи добавена стойност във времето и т.н. В този сегмент пазарът не е прегрявал, а и променената обстановка едва ли ще му повлияе.

В крайна сметка имотният пазар може би ще се пренареди, ще се успокои и нормализира. Надявам се след това той да е дългосрочно устойчив и стабилен.

Какви ще са основните предизвикателства за строителните предприемачи, например разходи, финансиране, регулации, липса на кадри?

Това са няколко групи проблеми. Да започнем с документалната част. Става все по-трудно администрирането на проектите - взаимоотношенията с комуналните дружества - елекро, ВиК и други. Не по-лесно се работи с Общините и експертните съвети. Непрекъснато се променят изисквания, законова уредба и нормативи - градоустройствени, противопожарни и т.н.

На второ място - взаимоотношенията в инвестиционния процес и организацията на строителството. В момента има много, много работа и наличието й разваля дисциплината и етиката между главен изпълнител и подизпълнители, между "началници" и работници.

Третата група проблеми е свързана с недостига на работници и ниското ниво на квалификация на инженери, техници, с които искаме да постигнем високо качество. При все, че цената на труда расте бързо, изпълнението на проектите става все по-трудно.

Тези проблеми и предизвикателства не са нови. За съжаление те ескалират и единственото лечение е рязък спад на строителството. "Изобилието" от предприемачи (повечето без или с недостатъчна квалификация) и недостигът на работници не води до нищо добро за бранша.

В едно изречение - 2026 г. година на възможности ли ще бъде за строителните предприемачи, или на по-внимателни решения?

За разумните предприемачи - година на внимателните решения. Предприемачът е човек, който разпознава успеха, проявява инициатива да стигне до него, може да носи риск. Но в същото време в този бизнес 1% непремерен риск е 100% риск за проекта. Възможности винаги ще има и те са в смислените проекти, качественото строителство и отговорността към това, което правим.