Производствената активност в Азия продължава да се свива под натиска на високите мита, наложени от Съединените щати. Частни проучвания, публикувани в началото на седмицата, показват, че дори изненадващо добрите резултати от Китай не успяват да компенсират общия спад в региона. Данните подчертават колко крехко остава икономическото възстановяване и поставят нов натиск върху правителствата да потърсят път към растежа.

Според икономисти, азиатските производители, които в последните месеци ускориха износа си, за да избегнат по-високите американски мита, сега ще изпитат затруднения в опитите си да запазят рентабилност. Очаква се износът да отслабне още повече в следващите месеци.

Япония, Южна Корея и Тайван - три от най-силно зависимите от външна търговия икономики в региона - са отчели свиване на производствената си активност през август. Това поставя под съмнение способността на Азия да се справи с икономическия удар от митническата политика на администрацията на Доналд Тръмп.

"Това е двоен удар за азиатските икономики - те понасят по-високи американски мита и същевременно са подложени на конкуренция от евтин китайски износ", казва Тору Нишихама, главен икономист в Dai-ichi Life Research Institute. По думите му, икономики като Тайланд и Южна Корея, които са силно зависими от износ за САЩ, са особено уязвими.

В Китай частният индекс RatingDog China General Manufacturing PMI, изготвен от S&P Global, се покачва до 50.5 пункта през август спрямо 49.5 през юли. Това е над очакванията на пазарите и над критичната граница от 50 пункта, която разделя свиването от растежа. Данните рязко контрастират с официалното проучване на китайските власти, публикувано ден по-рано, което показва свиване за пети пореден месец. Според анализатори тези разнопосочни сигнали показват, че втората по големина икономика в света все още е под сериозно напрежение.

"Производственият сектор определено подпомага възстановяването, но напредъкът е неравномерен", казва Яо Ю, основател на RatingDog. "При слабо вътрешно търсене, пренатоварени външни поръчки и забавено възстановяване на печалбите, устойчивостта на подобрението зависи от това дали износът ще се стабилизира и дали вътрешното търсене ще се ускори."

В Япония индексът на производствената активност на S&P Global се повишава до 49.7 пункта през август, спрямо 48.9 през юли. Това обаче остава под границата от 50 за втори пореден месец. Новите поръчки от чужбина се понижават с най-бърз темп от март 2024 г., тъй като компаниите се сблъскват със слабо търсене от Китай, Европа и САЩ.

Южна Корея също отчита спад - PMI остава на 48.3 пункта, спрямо 48.0 през юли. Това е седми пореден месец на свиване на производствената активност. Въпреки че Сеул постигна търговска договорка с Вашингтон през юли, която намалява митата от 25% на 15% и влезе в сила през август, ефектът ѝ все още не се усеща.

Япония също договори подобно облекчение за автомобилния си сектор, като митата бяха намалени от 27.5% на 15%. Но около реализацията на сделката остават редица неясноти, които продължават да създават несигурност за японските износители.

В Тайван производствената активност също отслабва през август. За разлика от това, Филипините и Индонезия отчитат разширение, което се дължи основно на силното вътрешно търсене и по-малката зависимост от американския пазар.

"Очакваме митата да доведат до по-слаб глобален растеж, който ще действа като спирачка за икономиките в Азия, ориентирани към износ", обобщава Шиваан Тандон, икономист от Capital Economics.