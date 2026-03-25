Брутният вътрешен продукт на човек от населението у нас продължава да е (почти) най-нисък в ЕС, и то доста под средното равнище за Общността, показват сравнителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателна способност (СПС), варира от 68% от средното за ЕС-27 - в Гърция и България - до 239% в Люксембург (т.е. над два пъти над средното ниво).

Стандартът на покупателна способност (СПС) представлява вид изкуствена обща валутна единица, използвана в ЕС за сравняване на доходите и БВП между държавите, като елиминира разликите в ценовите нива. Тя показва реалната стойност на парите, позволявайки обективно измерване на потреблението, независимо от инфлацията.

Средното равнище за ЕС, изразено в стандарти на покупателната способност, е около 41 600 евро, като това равнище за 2025 г. е общата отправна точка, спрямо която се съизмерват всички държави от ЕС.

През 2025 г. се наблюдават значителни различия за БВП на човек от населението - изразен в стандарти на покупателната способност (СПС) - между страните от ЕС. Десет държави, където живее около 34% от населението на ЕС, надвишават средното за ЕС равнище на БВП на човек от населението. Така, начело на страните, надхвърлили средното за ЕС ниво на показателя, са Люксембург и Ирландия, следвани от: Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия.

Голяма част от останалите страни от ЕС са близо до средното за ЕС равнище, като на около 10% под него са: Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения. А между 10 и 20% под средното равнище на показателя, са: Литва, Португалия и Полша.

Най-ниското ниво на БВП на глава от населението е регистрирано за България и Гърция - с 32% под средното за ЕС, както и за Латвия - с 29%.