Близо 6 млн. евро по програма "Цифрова Европа" ще получат три европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) в България, съобщава eufunds.media.

ЕЦИХ е организация, създадена да подпомага цифровизацията и иновациите в бизнеса, като предлага услуги като тестване на технологии, достъп до финансиране, обучения и партньорства за компании, особено малки и средни предприятия. Хъбовете работят в рамките на европейска мрежа със 150 ЕЦИХ в 30 държави.

Финансиране получават следните проекти:

ЕЦИХ в сектор строителство с проект EDICS 2.0 (Enabling Digitalisation in the Construction Sector) - 2,2 млн. евро

ЕЦИХ Тракия с проект CYBER4ALL 2.0 (Cybersecurity For All v 2.0) - 1,8 млн. евро

AgroHub.BG с проект AgroDigiRise 2.0 (Unlocking the innovative potential of the Bulgarian agriculture and SMEs and PSOs in South Central Region of Bulgaria) - 1,8 млн. евро

Строителният иновационен хъб има за задача да подпомогне процеса на дигитализация в сектора чрез обучения, закупуване на софтуер, който може да се използва безплатно от бизнеса, както и чрез собствени IT разработки.

AgroHub.BG свързва фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни в земеделието.

ЕЦИХ "Тракия" работи в сферата на киберсигурността, като също така предоставя услуги за изкуствен интелект и HPC.

"Европейски цифров иновационен хъб Загоре" е с фокус върху цифровата трансформация на индустрията и обществото чрез големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект.

Към момента хъбовете изпълняват проектите си в рамките на първия етап (от 2021 г.), по който бяха създадени, със средства от "Цифрова Европа" (50%) и от Министерството на иновациите и растежа (МИР) по линия на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 - 2027 г. (50%).

Подобно на предходния етап, предстои от МИР да подготвят отделна процедура за селектираните хъбове, чрез която да се осигурят останалите 50% от финансирането им за втория етап.