Съоснователят на Alibaba Джак Ма наскоро инвестира в нова компания за земеделски технологии. Това се казва в доклад на китайското издание South China Morning Post, цитиран от Business Insider.

Агротехнологичният стартъп се казва "1.8 Meters Marine Technology (Zhejiang) Co" и е основан на 20 юли в град Ханджоу, който е и база на неговата технологична компания Alibaba. Една от инвестиционните холдингови компании на Ма - Hangzhou Dajingtou No. 22 Arts and Culture Co., има 10% дял в стартъпа според информацията на South China Morning Post.

Новото начинание на 58-годишният Ма идва три години, откакто той изчезна от публичното пространство. Той разгневи китайските власти след реч от октомври 2020 г., в която критикува китайската система за финансово регулиране и твърди, че китайските банки работят с манталитет на "заложна къща". Това предизвика голям регулаторен контрол върху неговия бизнес и по-широка хватка срещу технологичните гиганти и компании в Китай.

По време на дългогодишното си изчезване от публичното пространство Ма изглежда пътува по света с фокус върху изучаването на агротехнологии.

През октомври 2021 г. Ма е бил в Испания, за да учи за селското стопанство и технологиите, свързани с проблемите на околната среда, писа тогава китайското издание SCMP. Той също така е пътувал до Нидерландия, Япония и Тайланд, за да изучава агротехнологии.

През май тази година Ма зае преподавателска позиция в Токийския колеж, където изследва устойчивото земеделие и производството на храни, според съобщение на колежа.

Джак Ма се пенсионира от Alibaba през 2019 г., но все още е в борда на фондацията на Джак Ма.