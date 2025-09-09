Лаклан Мърдок - син на 94-годишния медиен магнат Рупърт Мърдок - официално поема пълен контрол над една от най-влиятелните и доходоносни медийни империи в света. Това става възможно след историческо споразумение в семейството, което слага край на дългогодишни конфликти и съдебни спорове между наследниците на Мърдок, пише The Washington Post.

Новата договорка предвижда Лаклан да остане единственият наследник с управленски права над компаниите Fox Corporation и News Corp - медийни гиганти с комбинирана пазарна стойност от над 20 милиарда долара. Под шапката на двете корпорации попадат имена като Fox News, The Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, HarperCollins и редица други телевизионни и дигитални платформи, които формират гръбнака на англоезичната информационна екосистема.

До момента структурата на семейния тръст предвиждаше четиримата най-големи деца на Рупърт Мърдок - Прудънс, Елизабет, Джеймс и Лаклан - да разполагат с равни права при взимането на решения след смъртта на баща си. Това обаче породи сериозно напрежение, тъй като Лаклан е единственият от тях, който остава ангажиран с оперативното управление на групата. Като главен изпълнителен директор на Fox Corp той от години защитава визията на баща си, включително ясно изразената консервативна политическа линия на Fox News - нещо, което останалите членове на семейството поставяха под въпрос.

Новото споразумение слага край на тази битка. Тримата по-големи братя и сестри ще се откажат от своите управленски правомощия в рамките на тръстовете, в замяна на компенсация в размер на 3.3 милиарда долара - по 1.1 милиарда долара на човек, осигурени чрез продажба на 14.2 млн. акции на News Corp (клас B) и 16.9 млн. акции на Fox Corp (клас B).

Сделката е постигната след дълъг процес на преговори, продължил месеци наред, и след като опитите на Рупърт и Лаклан да променят структурата на тръста по съдебен път бяха отхвърлени от съд в Невада през 2024 г. Сега семейството е постигнало компромис, който едновременно гарантира контрол за Лаклан и предоставя финансова компенсация на останалите.

Новият тръст ще остане в сила до 2050 година, като до тогава Лаклан ще упражнява пълен контрол върху стратегическите и редакционни решения на двете корпорации. Това на практика елиминира всяка възможност за промяна в политическата посока на основните медийни активи на Мърдок в обозримо бъдеще.

Според източници, близки до семейството, тази структура гарантира "стабилност в несигурни времена", особено в контекста на нарастваща поляризация на политическия и медиен пейзаж в САЩ и Великобритания. Решението да се концентрира властта в ръцете на Лаклан е продиктувано не само от лична лоялност, но и от желанието на Рупърт Мърдок да запази посоката, която е следвал цял живот.

Медията на Мърдок остава изключително влиятелна. Fox News е безспорен лидер по гледаемост сред новинарските кабелни мрежи в САЩ. The Wall Street Journal и HarperCollins са глобални брандове със сериозно пазарно присъствие, а The Times и The Sun продължават да доминират в британския печат.

В официално изявление, бордът на директорите на News Corp приветства решението и заяви, че "ръководството, визията и мениджмънтът на председателя Лаклан Мърдок ще продължат да бъдат ключови за стратегията и успеха на компанията".

Сделката е повратна точка не само за фамилията Мърдок, но и за целия медиен сектор. Тя бетонира еднолично лидерство в епоха, в която фамилните конгломерати рядко успяват да запазят контрола си без външни влияния. Това е и символичен край на ерата на "семейна демокрация" в Murdoch Media - визия, която изглеждаше реалистична в миналото, но се оказа нежизнеспособна в контекста на реалната власт, влияние и пазарни интереси.

Любопитен факт е, че Рупърт Мърдок имаше пряк бизнес интерес и в България. През 2000-те години неговата компания News Corporation бе собственик на българския телевизионен канал bTV чрез американската си дъщерна компания Central European Media Enterprises (CME). Мърдок влезе на българския пазар като част от регионалната си стратегия за разрастване в Източна Европа, но през 2010 г. се оттегли от региона. Българският актив бе продаден като част от по-широка сделка с Time Warner (днес Warner Bros. Discovery), а по-късно bTV бе придобита от чешкия холдинг PPF.