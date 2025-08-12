През следващите месеци Украйна ще се сдобие с няколко нови производствени предприятия в различни индустриални паркове, съобщават местни медии.
На фона на предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, украинската индустрия, изглежда, продължава да работи по план и да се старае да привлича нови инвестиции.
USP Panels отваря нов завод във Лвовска област
До края на месец август компанията USP Panels ще открие ново производство на сандвич панели в индустриалния парк Formatsia.Lviv. В момента вътрешнообектовите мрежи от първата фаза са завършени на 85%, а цялостният проект, заедно с подобренията по инфраструктурата, трябва да приключи в следващите седмици.
Компанията вече инсталира производственото оборудване, а опитът й в сектора датира от 2006 г., когато стартира заводът в Тернопол с капацитет от 200 000 кв. м панела месечно.
В същия парк предстои преместването на производител на пластмасови капачки за бутилки за вода, както и на металообработващ завод.
Строителството на новия обект на "Пожмашина", където ще се произвежда специализирана техника, е в начален етап, но вече се полагат основите на сградата.
Bio Thermo Pak влиза в Teofopil Eco Park
Производителят на хартия и картон Bio Thermo Pak ще стане част от новия Teofopil Eco Park в Хмелницка област. Паркът бе регистриран през декември 2024 г., а общата капиталова инвестиция в развитието му се оценява на 2,43 млрд. гривни (около $58 милиона).
Концепцията на Teofopil Eco Park е насочена към кръгова икономика и включва производства на биогаз, биоетанол, биопластмаси, хранителни продукти и алтернативна енергия.