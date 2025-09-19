"Внедряването на роботи в българската промишленост набира скорост", заяви Иво Трайков, представител на производителя на промишлени роботи и решения за автоматизация KUKA за България.

Това стана ясно по време на събитие, посветено на първото по рода си проучване за нагласите към роботизацията и автоматизацията. Като най-големи предизвикателства, пред които е изправен бизнесът им компаниите посочват недостиг на квалифицирани работници (72,5%), както и произтичащото от това повишаване на разходите за труд (45,8%). На този фон, по представени данни в страната към момента работят около 2000 индустриални робота.

Въпреки че в България все още има какво да се желае по отношение на роботизацията (около 20 индустриални робота на 10 000 работника), страната ни изпреварва по ръст на въвеждане на иновации Румъния, Гърция и Малта, стана ясно на събитието.

"Това е положително от гледна точка на компаниите, които идват при нас, за да изграждат производство тук. На тях им се налага да внедряват роботи. По същия начин, българските компании също се налага да ги внедряват поради липсата на работна ръка", коментира Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi).

Източник: money.bg

Резултати от проучването

Анкетираните представители на промишлени компании са коментирали нагласите си относно внедряването на роботи в различни сектори от дейността си и степента на удовлетвореност от тяхното приложение.

За целите на проучването са подбрани 120 компании от производствения сектор. Малко над половината поддържат персонал с численост до 50 работници и служители, а 19,2% - между 50 и 250 работници и служители.

Почти 90 на сто (87,5%) от участниците изразяват напълно положително или по-скоро положително отношение към използването на промишлени роботи, показват резултатите.

Като водещи източници за информация по темата те посочват панаирите и търговски изложения (59,5%), браншовите уебсайтове и портали (50%), както и препоръки от страна на свои партньори и колеги (35,3%).

Приложение роботите намират предимно в: пакетиране и етикетиране (26,3% от запитаните), производство на брашна, храни, козметика и химически продукти (8,8%), рязане, сгъване и металообработка (8,8%), монтаж и инсталиране (7%), дървообработка и мебелна промишленост (7%) и др.

Почти половината от анкетираните (47,5%) вече са внедрили роботи в дейността си, други 5,8% са в процес на въвеждане, а 19,2% обмислят подобна стъпка. Въпреки като цяло позитивното отношение към иновацията, броят на скептиците остава сериозен - 27,5%, нямат намерение да се възползват от иновацията.

На този фон, 100% от внедрилите роботи изразяват удовлетвореност от това. Като основание те посочват повишената производителност (86%), лесното приложение (59,6%), подобреното качество на продукцията (49,1%), по-голямата надеждност (49,1%), гъвкавост и адаптивност (33,3%).

В събитието се включиха Адриан Мариус Бенеа от отдел "Обслужване на клиенти" в KUKA Robotics Румъния, Норберт Себеши, мениджър "Продажби" в KUKA Robotics Румъния, и Лейла Вамбершки Такач, регионален маркетинг мениджър в KUKA Robotics.

За Kuka Robotics

За един от водещите доставчици на интелигентни решения за автоматизация Kuka работят около 15 000 души в световен мащаб. Компанията има продажби на стойност 3,7 милиарда евро, като предлага решения за автомобилната индустрия, електрониката, металургията и пластмасите. KUKA Group работи в повече от 50 държави, където поддържа над 100 локации.

Kuka оперира и на българския пазар чрез свое представителство, като предоставя на своите клиенти решения за области като автомобилна индустрия, здравеопазване, машиностроене и други.