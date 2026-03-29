Платформа, която прави от обикновения човек звезда с лоялни фенове или средище на разврат, воайорство и печалба на гърба на най-низките страсти - оценките за OnlyFans винаги са в двата края на спектъра. Само едно е сигурно - сайтът промени индустрията за възрастни из основи и попътно направи много пари.

Зад успеха му не стоеше поредният шумен визионер от Силициевата долина, а човек, който превърна чуждата голота в бизнес за милиарди, докато самият той остана напълно невидим. Даже и около смъртта си.

Американският гражданин от украински произход Леонид (Лео) Радвински почина от рак на 43-годишна възраст по-рано през тази седмица. Кралят на модерната онлайн порнография си отиде тихо, оставяйки след себе си империя, чиято оценка при евентуална продажба гравитира около 8 милиарда долара.

Смъртта му бе обявена изключително лаконично, като представители на компанията споделиха само, че той е починал след дълга битка с агресивна форма на заболяването и че семейството му моли за уединение.

Тази абсолютна дискретност не е изненада - през целия си живот Радвински овладя до съвършенство изкуството да бъде невидим. Никакви интервюта, никакви публични събития в индустрията. В интернет от години циркулира една-единствена негова снимка, на която е усмихнат и със скръстени ръце. Дори хората, работили с него, пазят пълно мълчание, обвързани с железни споразумения за конфиденциалност.

Младеж от бившия Съветски съюз

Пътят му започва далеч от блясъка на Южна Флорида, където прекара последните си години в мезонет за 20 милиона долара с изглед към океана, а преди това - в имение, собственост на тенис звездата Крис Евърт.

Роден в еврейско семейство от украинския град Одеса, той емигрира с родителите си в САЩ като дете и се установява в района на Чикаго. Още в гимназията той е интелигентен, макар и понякога рязък тийнейджър, който играе шах състезателно от 10-годишен, сам се е научил да програмира на Basic на компютъра на дядо си и се отличава от своите връстници с коженото си яке.

И докато съучениците му може би са се чудели на стила му, неговият онлайн бизнес е по-скоро публична тайна. Още през 1999 г. създава компанията Cybertania - документите са подписани от майка му, защото той все още няма навършени години.

Година по-късно вече управлява сайтове като Ultimate Passwords, които предлагат хакнати пароли за порнографски платформи. Той регистрира стотици домейни с имената на тогавашните поп културни икони като Парис Хилтън, Тара Рийд, Бритни Спиърс и Бен Афлек, обещавайки достъп до видеа за възрастни.

Когато през 2002 г. завършва икономика в престижния Северозападен университет в Илинойс, Лео вече отлично знае как работи тъмната страна на мрежата. През 2004 г. стартира MyFreeCams - пионер в индустрията, в която моделите съчетават непринудени разговори със сексуално съдържание на живо, за което потребителите плащат.

Време е за OnlyFans

Големият удар обаче идва през 2018 г. Малко след като губи наддаването в съда за фалиралата марка Penthouse (където се състезава с империята на Лари Флинт и компанията майка на PornHub), Радвински купува мажоритарния дял в OnlyFans от британските ѝ основатели - баща и син Гай и Тим Стоукли. Преди него това е малка платформа, но предприемачът има съвсем ясна стратегическа визия.

Той променя изцяло модела, превръщайки порното от безплатни видеа с реклами в доходоносна илюзия за лично отношение и компания. Всичко е проста математика - 80% от приходите от абонаменти отиват при създателите на съдържание, а 20% остават за OnlyFans. Платформата хитро "аутсорсва" целия маркетинг на самите създатели, които се рекламират агресивно сред последователите си в Instagram и TikTok.

Пандемията през 2020 г. изстрелва бизнеса в стратосферата - самотните хора търсят виртуална връзка, а останалите без работа намират нов източник на доходи. Днес платформата може да се похвали с над 300 милиона потребители и 4,6 милиона създатели на съдържание.

А приходите? Само за 2024 г. те възлизат на 1,4 милиарда долара. В рамките на пет години до март 2024 г. Радвински си е изплатил дивиденти за близо 1,3 милиарда долара, а според някои данни сумата от 2021 г. насам достига 1,8 милиарда. Състоянието му преди смъртта се оценяваше на 4,7 милиарда долара според Forbes , докато други оценки сочат внушителните 7,8 милиарда.

Не всичко е розово

С толкова много милиарди обаче идва и отчаяната нужда от корпоративно "изпиране" на имиджа. OnlyFans мина през не един и два скандала, свързани с естеството на съдържанието на платформата, а и с възрастта на застаналите пред камерите.

Освен това, даже в най-либералните общества порнографията е най-малкото тема на сериозен дебат. Платформата премахва традиционно свързваните с измами и сексуална експлоатация посредници в ХХХ индустрията, но и намалява значително прага за влизане в нея - а това все пак е решение с последици за цял живот, които не винаги са видими на 18 години.

Настоящият изпълнителен директор на OnlyFans Кайли Блеър упорито се опитва да убеди света, че платформата не е фокусирана върху порнографията, а е "пространство за възрастни, където да имат преживявания за възрастни" като спорт, комедия и бойни изкуства.

Самият Радвински, чийто скромен личен уебсайт го описваше като технологичен предприемач, инвеститор, дарител за каузи с отворен код и амбициозен пилот на хеликоптер, също градеше паралелен образ. Заедно със съпругата си Кейти Чудновски, с която сключват брак през 2008 г. и имат четири деца, той финансира редица благотворителни инициативи.

През 2022 г. неговата компания дари над 1,3 милиона долара в криптовалута за хуманитарна помощ за Украйна. Съпругата му пък оглавява фондация за гастроентерологични изследвания, където двамата подкрепят грантова програма за борба с рака на стойност 23 милиона долара.

Показателно за маниакалната му потайност е обаче, че малко след като журналист от The Wall Street Journal задава въпрос към OnlyFans относно рядката публична поява на Лео на благотворителна гала през 2024 г., фондацията бързо сваля видеото от събитието в YouTube.

До последно британската компания майка Fenix International е водила преговори за продажба с евентуална оценка от 8 милиарда долара, като сред потенциалните купувачи е била инвестиционната банка Forest Road. Дори и на тази цена, това би било значителна отстъпка в сравнение с други технологични гиганти с подобна рентабилност.

Какво предстои сега за OnlyFans - особено с оглед навлизането на AI видеото? Въпросът е труден, а все още не е ясно и кой ще даде отговор.