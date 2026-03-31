На фона на глобалните кризи и войната в Близкия изток, в България има повишен интерес към инвестициите в частни бункери. Това разкри в студиото на Money.bg предприемачът Десислав Панов, който е създател на нова компания, специализирана в производството, монтажа и оборудването на частни бомбоубежища. Неговата фирма изгражда и т. нар. "паник стаи", към които също има нарастващо търсене.

"Нашата компания не просто строи бункери, а изгражда системи, които гарантират защитена инфраструктура, виждане, контрол, управление. Буквално, това не е просто бетон за един човек, а е една цялостна система, която дава възможност човек да оцелява дългосрочно и да получи функционално съоръжение тогава, когато е необходимо", казва Панов.

Предприемачът споделя, че българският пазар се трансформира. За разлика от преди, днес все повече се търси цялостен спектър от защитни съоръжения.

"Става въпрос за защитни съоръжения под земята, каквито са бункерите, те могат да бъдат базово или индивидуално решение. Но паралелно с това говорим и за паник стаи, за интегрирани решения за защита на дома, за преместваеми защитни модули. Ние в момента предлагаме такъв модул, който е с балистично покритие от най-висок клас. Това помага на хора, които нямат възможност - финансова, пространствена или друга да си направят бункер или "паник стая" Говорим за съоръжение, което прилича на градинска къщичка, но всъщност вътре е оборудвано с тази бронировка, има контрол на достъпа и възможност за виждане на целия терен.

Реставрация на държавните бомбоубежища

Десислав Панов предлага дейност, свързана с реновирането и модернизацията на съществуващите държавни и общински бункери в България, които по думите му "за съжаление са в негодно състояние или не отговарят на изискванията.

"През последните месеци ние направихме нещо, което може да помогне на държавата в тази сфера. Станахме официални представители на единствената компания в Европа, която в момента може да предостави 100% сертифицирано и 100% отговарящо на спецификите оборудване в тези съоръжения", коментира бизнесменът.

През последните месеци неговият екип води активни преговори с представители на власти и институции, като вече са извършени няколко реновации на областни съоръжения.

"По отношение на държавните бункери едно от най-тежките пера е направено - конструкцията е съществуваща. Цялата бетонна инфраструктура е налице и има много съоръжения, които са в добро състояние", обяснява Панов.

Мениджърът уточнява, че цените на частните бункери, "паник стаи" и различни съоръжения могат да варират значително - от няколко десетки хиляди евро до милиони. Какъв е процесът по изграждането на едно частно бомбоубежище и може ли "паник стая" да бъде построена в жилище? Какво предпочитат българските клиенти и кои са най-големите предизвикателства в процеса по създаването на бункер?

