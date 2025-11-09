Московските подземни бункери са(били) особено важни обекти, информацията за които дълго време е била пазена в тайна. С течение на времето обаче някои от тези съоръжения от съветската епоха са разсекретени, ремонтирани и там започват да се предлагат обиколки за посетители.

"Ведомости" разказва за основните подземни бункери на Москва от времето на СССР, където сега може да се направят (групови) обиколки и да се разгледат тези емблематични съоръжения на руската столица.

Бункер 42

Дълбочина под земята - 65 м

Бункер 42, или Бункерът на Сталин на Таганка, е построен по лична заповед на генералисимуса. До 1947 г. е подготвен секретният проект "Обект 02" (ЧЗ-293). Числото "42" в името на бункера се отнася до кодовия номер, който по-късно е зачислен на съоръжението от Министерството на съобщенията. Бункерът е построен на мястото на съществуващи жилищни сгради. Затова основна цел е била да се построи съоръжението, без да се засегнат комуникационните системи и да се запази в най-строга тайна.

От 1955 до 1986 г. в този бункер се е помещавало военното командване и е поддържана комуникация с полковете и дивизиите на стратегическите бомбардировачи, носещи ядрени оръжия. Именно тук съветското правителство е трябвала да се премести в случай на ядрен удар - много обсъждана заплаха по време на Студената война. Това е най-големият бункер, отворен за посещения в руската столица.

Там посетителите могат да видят автентичното оборудване на централния команден пункт, да разгледат макети на ядрената триада (стратегическа авиация, балистични ракети и ядрени подводници по онова време) и да чуят разказ за стратегическото противопоставяне между СССР и Съединените щати по време на студената война.

Бункер 703

Дълбочина под земята - 43 м

Строителството на този бункер започва в средата на 20-ти век и именно там дълго време са съхранявани класифицирани документи на Министерството на външните работи на СССР. Едва през 2018 г. бункерът е обявен за технически остарял, след което е разсекретен. Към момента той е отворен за посещения.

По време на обиколка на бункера може да се разгледат жилищни помещения, херметически шлюзове, аварийни изходи, системата за животоподдържане в затвореното пространство под земята, както и тайни проходи, водещи до други московски бункери и Кремъл.

Бункерът на Сталин в Измайлово

Дълбочина под земята - не повече от 9 метра

Строителството на бункера започва през 30-те години на миналия век и е част от държавната програма за осигуряване на отбранителната способност на СССР в случай на война с Германия. Работата по съоръжението е завършена едва през 1939 г.

А бункерът включва зала за заседания провеждани от Върховния главнокомандващ на Червената армия, кабинет и стаи за отдих на Сталин, кабинет за генералитета, а също и трапезария и помещения за бойно обслужване и поддръжка.

Съоръжението е свързано с центъра на Москва чрез 17-километров подземен път. Самият Сталин е работил тук от края на ноември до началото на декември 1941 г., но след това не е идвал в този бункер.

Бункерът на Сталин е отворен за посетители преди години след реставрация, и е често посещаван. Посетителите на забележителното (преди) съоръжение могат да разгледат уникални експонати и да научат как е функционирала автономната система за животоподдържане на живеещите в съоръжението. Посетителите биха могли също така да минат и през запазената част от тайния тунел.