Глобалните пазари минаха през нов шок в обедните часове на днешния ден, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че спира за 5 дни ударите по иранската енергийна инфраструктура на фона на "задълбочени, подробни и конструктивни разговори" с ислямската република.

Веднага след появата на публикацията в Truth Social, петролът от сорт Брент поевтиня с 13% до 96 долара за барел - при положение, че о-рано през деня се търгуваше на $110. Поевтиняха и природният газ, както и доларът спрямо еврото.

Скочиха редица борсови индекси, като британският FTSE 100, европейският STOXX 600 и фючърсите на американските акции вече са на плюс след дълъг период "на черено" заради несигурността около енергийните доставки и ефекта на войната в Близкия Изток върху тях.

Анализатори, цитирани от "Ройтерс", коментират, че все още не е ясно какво точно се случва и дали действително ставаме свидетели на "легитимна деескалация" или пауза преди нова ескалация, като от това ще зависи и дали няма да видим "рали на успокоение" при рисковите активи.

По план по-късно днес българско време изтичаше срокът, който Тръмп даде на Иран да отвори Ормузкия проток, през който минават огромна част от петролните и газовите доставки по море. Американският президент заплаши, че при неизпълнение на искането му ще започне унищожаването на иранската енергийна инфраструктура.

Ислямската република на свой ред обяви, че в такъв случай ще започне удари по аналогични обекти в другите страни от региона. През последните седмици нейни дронове и ракети вече повредиха няколко големи нефтогазови съоръжения. Днес новината за 5-дневното отлагане на ударите беше представена от иранските държавни медии като "отстъпление" на Тръмп. Свързаната с Ислямската революционна гвардия агенция "Фарс" твърди, че преговори със САЩ не се водят - директно или индиректно.

Междувременно NYT съобщи, че оманският външен министър Бадр ал-Бусайди "работи интензивно за постигането на споразумения за безопасно преминаване на Ормузкия проток". Страната често е била посредник в преговори между САЩ и Иран.

Редица експерти обаче задават важен въпрос - както точно се случва в момента между САЩ и Иран. Не е ясно за какво точно преговарят двете страни, при положение, че официалната позиция на Вашингтон е, че властта в Техеран трябва да бъде сменена, а самият Тръмп отхвърли опцията за примирие в края на миналата седмица.

Отварянето на Ормузкия проток изглежда по-лесно от решаването на въпроса със стотиците килограми обогатен уран на ислямската република или деескалацията както в региона, така и вътре в самия Иран, където хиляди демонстранти бяха убити при сблъсъци със силите за сигурност малко преди войната.

Неясно е и какво мисли Израел. Еврейската държава ясно обяви, че иска да отстрани режима на аятоласите и с нейния обезглавяващ удар срещу Али Хаменей започна войната. Освен всичко друго, днес израелските въоръжени сили обявиха, че започват удари срещу иранската инфраструктура и скоро след това части от Техеран останаха без ток...