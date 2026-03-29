В Казахстан се подготвя рестарт на проект за добив на злато. Дотук добре. Любопитното в случая обаче е, че него стои компания, свързана с популярната певица Сивиета Махмуди. Става дума за находищата от рудното поле Карамурун в Къзълординска област, за които в публичното пространство са се появили планове за възобновяване на минните дейности, пише Kursiv.

Проектът обаче далеч не е нов. Още през 2017-2018 г. е изготвен предишен план за разработване на находището, но до реален добив така и не се стига. В момента се работи по възстановяване на правото за недроползване и изготвяне на актуализиран план, който предвижда добив по открит способ.

С находището възнамерява да се заеме компанията Marsel Gold, чийто учредител е Махмуди. По публична информация тя има кариера в шоубизнеса като певица, актриса и телевизионна водеща, а нейният баща е бизнесмен в петролно-газовия сектор.

Според наличната документация подготвителните дейности са планирани за 2026 г., включително съгласуване на проектите и получаване на разрешителни. Реалният добив може да започне най-рано през 2027 г., като хоризонтът на проекта е до 2033 г. Част от инфраструктурата в района е изградена още преди години, но е консервирана още през 2007 г.

За находището

Самото находище се намира в район с вече развита минна индустрия, в близост до активи на Казатомпром и цинковия рудник "Шалкия". Предвижда се златото да се добива чрез открит способ с използване на технология за купчинно излужване - метод, който позволява извличане и от по-бедни руди.

Данни от държавната комисия по запасите показват, че към 2015 г. в находищата на Карамурун са отчетени около 1,86 млн. тона руда и близо 2,9 тона злато. Районът е проучван още от съветския период, като са установени по-скоро малки залежи, но с потенциал за допълнително развитие.

Интерес към терена е имало и преди. През 2022 г. друга компания е планирала ограничен добив в част от находището, затова и по-скоро се говори за възраждане, отколкото за напълно нов проект.

На този фон възможното му активиране идва в момент на високи цени на златото на международните пазари - фактор, който често прави икономически изгодни и находища с по-ниско съдържание на благородния метал.