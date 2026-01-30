Старите правила казваха, че трябва да избираш: невидимост за радарите или скорост. САЩ избраха невидимостта. Русия заложи на скоростта. Китай се опитва да изхвърли правилника през прозореца, пише South China Morning Post.

Китайски аерокосмически учени разработиха система за активно потискане на флатера, която позволява на самолети от типа "летящо крило" да оперират с 62,5% по-висока скорост от преди, като запазват своите стелт характеристики, според рецензирано изследване, публикувано през декември и обявено от Нанджингския университет по аеронавтика и астронавтика миналия месец.

Пробивът адресира фундаментално ограничение, което е сковавало дизайна на стелт бомбардировачите десетилетия наред: компромисът между радарна невидимост и скорост. Докато самолети от типа "летящо крило" като американския B-2 Spirit се появяват на радара буквално секунди, преди да прелетят над него, техният дизайн без опашка ги прави уязвими на опасни вибрации при високи скорости, което принуждава конструкторите да ги ограничават до дозвуков полет.

Изследването, публикувано на 15 декември в списанието Applied Mechanics Reviews, е ръководено от професорите Хуан Руи от Нанджингския университет и Ху Хайян от Пекинския технологичен институт. Тяхната система използва бордови сензори, които непрекъснато наблюдават полетните условия, за да засекат ранни признаци на вибрация, и прави бързи корекции на въздушния поток около крилата.

"Тази технология повишава безопасната скорост на полет с 62,5%, установявайки световен рекорд в тази област", заяви университетът в съобщение от 9 януари.

Феноменът на твърдо-еластичния свързан флатер възниква, когато удължените крила на летящото крило се огъват и разтрепериват при високоскоростен въздушен поток. В тежки случаи това може да причини разпадане във въздуха за секунди. За да избегнат този риск, самолети като B-2 са били ограничени до максимални скорости от приблизително 1010 километра в час - далеч под звуковата бариера.

Изследователският екип е прекарал десет години в разработването на теоретична основа за системата си, създавайки в крайна сметка първия независимо разработен китайски софтуер за моделиране на твърдо-еластична свързана полетна динамика. За да валидират подхода си, те са построили дрон от типа "летящо крило" с удължени, тънки крила и проведоха полетни тестове, демонстриращи 62,5% подобрение на скоростта преди да възникне нестабилност.

Военни анализатори казват, че откритията биха могли да променят предположенията за разработвания в момента китайски бомбардировач H-20, който се очаква да е именно с конфигурация "летящо крило", подобна на B-2.

Ако бъде интегрирана в дизайна на H-20, анти-флатер технологията би могла да позволи на бомбардировача да комбинира невидимост с висока скорост - способност, която нито американските, нито руските стратегически бомбардировачи понастоящем притежават.

Не бива да се пропуска и възможността технологията да влезе и в цивилна употреба заради по-високата икономия на гориво и подобрената товароподемност на този тип самолети. Свръхзвуков карго самолет би променил "правилата на играта" в международната търговия.