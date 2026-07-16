Британското правителство официално национализира British Steel, след като експроприира компанията от китайската Jingye. Така държавата поема контрола върху последния производител на първична стомана във Великобритания. Предприятието се определя като стратегическо за индустрията, инфраструктурата и националната сигурност.

Решението идва 15 месеца след извънредната намеса на правителството, която предотврати затварянето на завода в Скънторп и запази около 4000 работни места. Досега компанията се управляваше от назначени от държавата мениджъри, но собствеността оставаше в ръцете на китайската група.

Национализацията беше финализирана, след като Законът за национализация на стоманодобивната индустрия получи кралско одобрение.

"British Steel е част от същността на нашата нация и крайъгълен камък на индустриалната сила на Великобритания. Днешното решение гарантира бъдещето на стоманодобива, защитава квалифицираните работни места и съхранява жизненоважен национален капацитет", заяви премиерът Киър Стармър.

Последният британски производител на първична стомана

Лейбъристкото правителство се намеси още през април миналата година, след като Jingye предупреди, че може да прекрати дейността си, без да осигури бъдещето на доменните пещи в Линкълншър. Подобен ход би означавал закриването на единствения останал във Великобритания производител на първична стомана от желязна руда - производство, което британските власти определят като стратегическо за ключови индустрии и отбраната.

От правителството посочват, че въпреки продължителните преговори не е било постигнато споразумение с Jingye, което едновременно да гарантира бъдещето на компанията и да защити интересите на данъкоплатците.

Лондон ще назначи независим оценител, който да прецени дали китайската компания има право на обезщетение за отчуждените активи. Jingye вече заяви в своите финансови отчети и в публикации в WeChat, че British Steel представлява ценен актив, за който следва да бъде изплатена значителна компенсация. Британските власти обаче отбелязват, че преди държавната намеса компанията е била готова да прекрати дейността на завода.