HBO истава в историята. Max, подобрената стрийминг услуга на медийната компания, е официално достъпна за гледане у нас и в общо 20 държави в Северна, Централна и Източна Европа. Освен България, сред страните са Андора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Унгария, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и Швеция, обявиха от Warner Bros.

Max предлага на абонатите двойно повече съдържание от това, което беше достъпно в HBO Max. Сред новите заглавия, които вече са достъпни за гледане са, Дюн: Част втора, сериалът Норвежко секси мамче, документалният Max Original филм Еди и Ема и българският късометражен филм Август 13.

Поредицата на Дени Вилньов се нарежда до филмите на Warner Bros, включително Барби, Уонка, Жокера и Хари Потър. Премиум сериалите включват оригинални продукции на HBO като The Last Of Us: Последните оцелели, Белият лотос, Еуфория, Истински детектив: Tъмната страна и Съпричастният. Налични са и Приятели от Warner Bros. Television и любими на феновете поредици на Discovery, включително 90 дни до сватбата, Кралят на тортите, Треска за злато и Голи и уплашени.

"Домът на дракона" и Олимпиадата в Париж

Стартът на Max ще отбележи и завръщането на дългоочаквания оригинален HBO сериал Домът на дракона, с премиера на втория му сезон на 17 юни. Сред очакваните заглавия през месец май са и спортният биографичен филм Насти, разследващата поредица Възможно най-лошата експедиция и последният концерт на Lady Gaga - Gaga Chromatica Ball.

Съдържанието в новата стрийминг платформа е организирано и в хъбове за по-лесна навигация по интереси: HBO, Max Originals, Discovery, TLC, Investigation Discovery (ID), DC, Kids & Family, Cartoon Network, Adult Swim, Harry Potter.

Max съчетава заглавия от всички марки на WBD, като добавя към вече познатото многожанрово съдържание завладяващите развлечения от реалния живот на Discovery и спортовете от световна класа на Eurosport, за да създаде пълноценно зрителско изживяване за цялото домакинство. На всички пазари, на които Max се предлага в Европа, това ще бъде единственото място, където ще може да се гледа на живо всеки момент, всеки медал, всеки спортист и всеки отбор по време на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024 г.

Феновете няма да пропуснат нито един момент от действията по време на Олимпиадата, тъй като Париж 2024 е включен във всички абонаментни планове, независимо дали с директен абонамент или през пакет от оператор. Всички ползватели на стрийминг платформата ще могат да се насладят на пълен достъп до най-голямото спортно събитие в света.

"Днешният ден е важен етап в глобализацията на Max. Имаме богата и успешна история в предоставянето на популярно съдържание за зрителите в Европа от емблематични марки като HBO, Discovery, Warner Bros, DC, Eurosport, TLC. Именно тези тематични програмни направления ни отличават от останалите, а зрители могат да разчитат на нас за най-доброто съдържание, независимо от настроението и повода. Това е само началото на следващата глава за тази велика компания за разказване на истории", споделя Джей Би Перет, главен изпълнителен директор и президент на Global Streaming & Games в Warner Bros.

"Независимо дали става въпрос за нашите филмови хитове, неповторими телевизионни драми, развлекателни многосезонни предавания или вълнуващи спортни събития, Max осигурява най-доброто зрителско изживяване в Европа. Нашето ново и усъвършенствано приложение предлага подобрена персонализация, която улеснява гледането на любимото ви съдържание от Warner Bros. Discovery. С различни планове, спортна добавка, разширена съвместимост на устройствата и стотици партньорства за разпространение с най-големите филиали в региона, никога не е било по-лесно да гледате съдържание от световна класа", добавя Герхард Зелер, президент на международния отдел на Warner Bros. Discovery.

Абонаментните планове в България

В България директните абонати могат да изберат един от двата базови плана, както и допълнение "Спорт" към тях. Независимо дали става въпрос за плана "Стандартен", който позволява на потребителите да изтеглят до 30 файла, за да гледат офлайн, или за плана "Премиум" за най-доброто зрителско изживяване с до 100 файла за изтегляне (прилагат се ограничения) и 4K резолюция и звук Dolby Atmos (според наличността), Max предлага изживяване за гледане на съдържание, което да отговаря на всички желания. Всички планове предлагат Full HD резолюция.

Освен за директен абонамент в два плана, Мах се предлага и чрез избрани партньори за разпространение - телекоми и телевизионни оператори. Наличният план през оператор може да бъде проверен директно с партньор на WBD, към който абонатът ползва услугата, като всеки ще може да включи самостоятелно допълнение "Спорт" към базовия си план през оператор.

Max е наличен на водещи устройства и платформи в цяла Европа, а клиентите могат да плащат чрез основните доставчици (VISA, Mastercard, Amex и PayPal ) и чрез покупка в приложението на основните пазари (Apple App Store, Google Play Store и Samsung Checkout).

Днешният старт бе предшестван от Max в САЩ, Латинска Америка и Карибите. На 11 юни Max ще стартира във Франция и Полша. По-късно тази година платформата ще се появи в ключови страни от Югоизточна Азия.