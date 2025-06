Еднофункционалните кухненски уреди са едни от най-лошите покупки, които може да направите. Обикновено се използват едва няколко пъти в годината, а много често задачата им може да бъде изпълнена от някой многофункционален уред... като тенджера например.

За да намали консумирането на подобни продукти, французойката Луси Баш създава платформа, която позволява хората да си разменят, наемат или заемат предмети.

Малкото е повече

Мотото на Poppins е "притежавай по-малко, имай повече". Името на приложението идва от приказната бавачка с бездънна чанта, в която могат да се открият всевъзможни предмети. По подобен начин потребителите търсят необходимия им продукт в платформата, а тя им показва най-близките предлагани до тях.

Източник: Poppins

Освен частни лица, на картата са отбелязани пунктове за отдаване под наем, включително библиотеки.

Някои хора предоставят предметите безплатно, други - определят цена. Платформата печели като взима част от сумата като комисионна. Според Баш 65% от обявите предлагат назаем предметите без заплащане, което показва искреното желание на хората да бъдат полезни.

За да предотврати злоупотреби, Poppins проверява потребителите при регистрацията им и дава обезщетение при откраднат или повреден уред.

От какво се нуждаят хората

Оказва се, че най-търсеният предмет в началото е била машина за раклет (преносим грил). През лятната ваканция пък се наблюдава силен интерес към къмпинг принадлежности, барбекюта и оборудване за дейности на открито.

Други често търсени уреди са детски легла, парти артикули и инструменти.

Източник: Poppins

За по-устойчиво бъдеще

Целта на Луси Баш със създаването на приложението е хората да намалят купуването на предмети, които ще използват веднъж. Пример за това са инструментите, нужни по време на ремонт и много често неизползвани отново с години. Така за потребителите ще е много по-евтино и удобно да заемат или наемат нужното оборудване.

Средностатистическият французин притежава около 2,5 тона предмети, около една трета от които никога не се използва, казва Баш пред The Guardian.

Идеята на Poppins е да изгради навици в хората за устойчиво потребление, като има екологично, социално и икономическо въздействие. Според създателката много големи компании са осъзнали интереса към този тип употреба, в резултат на което вече се появяват магазини за наемане на бяла техника.

Освен срещу свръхпотреблението, Баш се бори и с разхищението на храна. Именно на това е посветено първото ѝ приложение Too Good to Go, което дава възможност на хората да купят на ниска цена изненадващи торбички с непродадени продукти от пекарни, ресторанти и хранителни магазини, които в противен случай ще бъдат изхвърлени. В момента от него се възползват 100 милиона потребители в 19 страни в Европа и Северна Америка.

Така Poppins е своевременно продължение на мисията на Луси Баш, което се радва на голям интерес. През първите седмици след пускането си приложението привлича над 40 хиляди французи, казва създателката му. Очаква се да навлезе и в Белгия и Великобритания през 2026 г. и 2027 г.