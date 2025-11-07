До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в с. Баховица, обяви директорът по международните въпроси на Българска Автомобилна Индустрия (БАИ) Антон Дончев. Компанията е най-старият партньор на китайския гигант Great Wall Motor в Европа.

Според CarMarket.bg в момента се финализира договорът за асемблиране. Очаква се у нас да се асамблират модели на електрическия бранд ORA.

Последното не е случайно. GWM искат да избегнат значителните европейски мита върху електромобилите, произведени в Китай - от 27% до 45,3%, в зависимост от производители. Сглобените у нас возила ще се водят Made in EU.

Дончев признава, че намирането на персонал е предизвикателство, но е оптимист, че със заплащане над средното за региона и наличие на едно обучено ядро в Ловеч ще се сформира екип.

Заводът в Баховица отвори врати през февруари 2012 г. като първият китайски завод за сглобяване на автомобили в Европейския съюз, произвеждащ модели като пикапа Great Wall Steed и SUV Haval H6. Заводът, разработен в партньорство с българската компания Litex Motors, първоначално имаше капацитет за 50 000 автомобила годишно, но затвори врати през 2017 г.

От 2018 г. обектът се ползва от германския автомобилен доставчик VOSS Automotive, който произвежда системи за намаляване на емисиите за европейските автомобилни производители.