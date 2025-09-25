Почти 320 мегабита в секунда скорост на сваляне - подобен резултат преди само няколко години беше възможен единствен на компютър и с кабел и то не при всеки доставчик и далеч не при всеки тарифен план. Днес обаче поне толкова бързо сърфират в интернет над половината от мобилните потребители на A1.

Именно това беше и в основата на решението на международната платформа Ookla да обяви мрежата на българския телеком за най-бърза в Европа. Зад нас - и то с разлика, остават държави с традиции в телекомуникациите като Дания и Норвегия.

Както обаче отбеляза пред журналисти директорът "Конвергентна мрежа и услуги" в A1 Живко Ковачев, не говорим за изолиран случай - още от 2022 г. телекомът е консистентно в Топ 5 на света.

Източник: A1 България

Голям фактор е 5G ULTRA мрежата, която днес обхваща 800 000 абонати и 1970 населени места с 88,2% от населението. "Решихме да заложим на истинска 5G технология, а не на такава, която споделя спектъра с 4G. Решихме да купуваме най-доброто и модерно оборудване от нашия доставчик Nokia. Покрихме всички магистрали и почти 70% от първокласните пътища. Около 220 млн. лева са инвестирани в 5G за последните 5 години. Крайната цел е 5G покритието да е равно на 4G покритието", обясни директорът.

Максималната измерена скорост е 2329 мегабита, което е доста близо до теоретичния максимум от 2580 Mbps.

Ковачев беше категоричен - освен Ookla, платформи и организации като Opensignal, nPerf и Umlaut също дават много висока оценка на мрежата на A1: "Независимо как се мери нашата мрежа, независимо по каква методология, резултатите ни са доста добри и сме доминиращи технологично в България".

Инфраструктурата - невидимата сила

Бързата мобилна мрежа не се получава от само себе си. Тя е продукт на усилия и инвестиции в инфраструктурата. 2300 базови станции на A1 са свързани с оптични трасета, посочи директорът "Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги" в телекома Цветан Хранков.

Модерните технологии за свързаност облагодетелстват както мобилните потребители, така и тези с фиксирани услуги като домашен интернет и телевизия. След мащабния ъпгрейд на т.нар core мрежа преди няколко години, капацитетът ѝ е увеличен 10 пъти, а максималната скорост достига 400 гигабита.

Това позволява 1,45 млн. от общо 1,73 млн. домакинства с фиксирани услуги да имат покритие с оптична свързаност, а над 350 000 абонати - гигабитови скорости. Средната скорост за всички клиенти, както и при мобилната мрежа, надминава 300 мегабита.

Какво предстои?

Хранков посочи, че предстои пълна миграция на старите LAN и DOCSIS мрежи към оптична свързаност. Към момента ключовият национален оптичен ринг е с дължина от 6000 километра, а в населените места са положени още над 28 000 километра влакна.

A1 иска да преодолее цифровото неравенство у нас, като участва в мащабен проект, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Ангажиментът на телекома включва близо 2200 километра нови трасета и надграждане на съществуващи, както и високоскоростно свързване на голям брой базови станции на трудно достъпни места.

Целта е до 2030 г. всички потребители на фиксирана услуга да имат между 2 и 10 гигабита свързаност, a и да започне подготовка за внедряването на 25-гигабитова пасивна инфраструктура.

Всичко това ще облагодетелства и някои от големите проекти на A1 като международния 5G SEAGUL за осигуряване на непрекъсната 5G свързаност между София и Атина и изграждането на частна мобилна мрежа от пето поколение за нуждите на летище "Васил Левски" в София.

A1 участва и в европейския проект 6G-VERSUS за изследването на възможностите на мобилните мрежи от шесто поколение. Телекомът си партнира с 34 организации от 10 държави. Това е доста сериозна заявка за водеща позиция и в утрешния ден.