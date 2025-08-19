Основателят и собственик на бижутерския холдинг Sokolov, Артьом Соколов, е финализирал сделката за продажба на компанията на инвеститора Антон Пак, съобщиха от холдинга пред РБК.

Сделката е една от най-мащабните в сферата на търговията през последните години и обхваща всички юридически лица и марки на компанията. Инвестиционната банкова група Aspring Capital действа като финансов консултант по сделката.

Сделката включва всички активи на Sokolov: бижутерски и обработващи заводи, площи за търговия на едро и дребно, франчайз мрежа, както и марките Sokolov, SKLV и Diamant. Получени са всички регулаторни одобрения, обаче условията на сделката не се разкриват.

Антон Пак е руски частен инвеститор, специализиран в управлението на инвестиции на фондовия, облигационния и търговския пазар на недвижими имоти. Работил е във водещи руски и международни инвестиционни и търговски банки, занимавал се е със стратегическо планиране, управление на риска и финансово управление, както и със сделки за привличане на дългов и акционерен капитал.

След продажбата, Артьом Соколов напуска бизнеса изцяло, за да се съсредоточи върху рискови инвестиции, технологични проекти и работата на благотворителната фондация на семейство Соколови, се казва в съобщението. Холдингът ще продължи да работи съгласно настоящата стратегия.

Антон Пак заяви, че вижда Sokolov като един от основните лидери на пазара със силен екип и лоялна аудитория. Той подчерта, че компанията ще остане независима и ще се развива в същата посока.