Главната прокуратура на Русия настоява в полза на държавата да бъде възстановено придобито чрез корупция имущество за над 500 милиона рубли (близо 7 млн. долара), принадлежащо на вече бившия началник на управлението за персонала (отговарящ за назначенията) в Министерството на отбраната, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, съобщи за "Ведомости" източник, запознат с иска на Прокуратурата.

Според близък до разследването източник на "Ведомости", разследването по наказателното дело вече е приключило. Кузнецов беше задържан през май 2024 г. по обвинение в получаване на особено голям подкуп от бизнесмен от Краснодар, т.е. бившият вече кадровик на Министерството на отбраната е задържан по обвинение в корупция в особено големи размери.

Според информацията на източника на изданието, Главната прокуратура е установила сериозни нарушения от страна на генерала на забраните и ограниченията, установени от антикорупционното законодателство.

От иска на Прокуратурата става ясно, че Кузнецов е служил във въоръжените сили на Русия на различни длъжности до 2024 г. Според данъчна информация, официалните източници на доходи на генерала са били заплати, плащания за ветерани от бойните действия, продажба на автомобил и лихви по банкови депозити. Източниците на доходи на неговата съпруга са почти същите. От 2010 г. до 2023 г. Кузнецов е декларирал доход от 47,6 милиона рубли, а на съпругата си - малко над 41 милиона рубли.

Същевременно, един от източниците на "Ведомости" твърди, че за да прикрие своето реално материално състояние, Кузнецов е придобил недвижими имоти и ги е регистрирал на имената на близки хора: съпругата му и майка й, както и на двете си дъщери.

По оценки на Главната прокуратура, те са придобили недвижими имоти с обща пазарна стойност от почти 241 милиона рубли към момента на придобиването им (тогава курсът е рублата е бил по-висок от настоящия). Тези недвижими имоти се намират в Москва и Московска област.

Освен това, по време на претърсвания на адреси на имотите на изпадналия в немилост генерал и негови роднини, са иззети в брой стотици хиляди долари и евро, както и милиони рубли.

Но най-впечатляваща, според източник на "Ведомости", е внушителната колекция от редки монети и скъпи бижута - Прокуратурата изисква за се върнат на хазната 59 златни монети и 101 сребърни монети.

По-конкретно, колекцията на генерала включва монети с изображението на Джордж Вашингтон и Статуята на свободата, както и монети изсечени в чест на Главния храм на Въоръжените сили на Русия, 75-годишнината от Победата и други.

Главната прокуратура иска да конфискува от генерала и ръчен часовник Omega и 94 бижута, вкл. - 25 пръстена, 18 комплекта обеци, 12 верижки, 7 гривни и др.

Доходите на семейството на Кузнецов не са им позволявали да закупят изброеното скъпо имущество (имоти, бижута, колекционерски монети), решиха правоохранителните органи.

Общо, по думите на източника, позоваващ се на Прокуратурата, Юрий Кузнецов притежава имущество на стойност 504,8 милиона рубли, което е повече от 5 пъти над официалните доходи на него и съпругата му през последните 14 години.

Освен това, според информацията на следствието, през 2021 г.-2023 г. генералът е получил подкуп(и) от представители на търговски структури за извършване на определени действия в тяхна полза. Генералът е заплашен с до 15 години затвор.