Моделът "Купи сега, плати по-късно" (BNPL) става все по-популярен в световен мащаб, особено сред младите поколения. Той предоставя възможност на потребителя да закупи желан от него продукт веднага, дори да не разполага с нужните средства. Така временно разходът му се поема от банка или специализирана компания. От своя страна, той трябва да върне сумата на няколко равни вноски в определен срок от време.

Защо този модел става все по-предпочитан?

Услугата привлича потребители, защото им дава възможност да установят по-добър начин на живот или да покрият спешни непредвидени разходи, като същевременно не усещат толкова силно финансовия натиск от покупката си. Обикновено сумата не подлежи на лихва, освен ако плащането не закъснее.

Макар услугата да наподобява тази на кредитните карти, BNPL се смята за по-бърза, лесна и не толкова ангажираща потребителите. Проучване на Emarketer отбелязва значителен ръст на потребителите за периода 2021-2024 година - почти 40 милиона само в САЩ. Очаква се броят на клиентите да се увеличи двойно, след предлагането на физически карти.

Данни за обема на транзакциите показва, че сумата, която харчат потребителите, е нараснала 20 пъти за периода 2019-2025 г.

Източник: iStock

Трите най-големи компании на американския пазар са Affirm, Klarna и Afterpay, като последните две са предпочитани и на международния пазар.

Продуктите стават все по-разнообразни

Докато в началото BNPL се използва предимно за скъпи покупки като техника, дрехи и козметика, постепенно продуктите стават все по-тривиални.

Според проучване на платформата за кредитиране Lending Tree от април месец една четвърт от хората, които ползват услугата BNPL, са закупили чрез нея хранителни продукти. За сравнение, само година по-рано те са представлявали едва 14%.

Тази тенденция може да показва възприемането на BNPL модела или да е индикатор за финансови проблеми от страна на населението.

Недостатъци обаче не липсват

Макар моделът да има много предимства, понижаването на финансовия натиск крие и рискове. Така например потребителят много лесно може да се превиши възможностите си и да се окаже с дългове.

Тази опасност е изключително сериозна на фона на сигналите за голям брой задлъжнели млади българи. Cпopeд дaнни нa Камарата на частните съдебни изпълнители - 120 000 дyши на възраст мeждy 18 и 30 години вече имат oбpaзyвaни изпълнитeлни дeлa.

Американското Бюро за финансова защита на потребителите алармира през януари, че повече от две трети от заемите в подобни платформи са отпуснати на кредитополучатели с нисък кредитен рейтинг. От платформата Afterpay обаче отричат да срещат такъв проблем.

Въпреки това, друга подобна платформа - Klarna - отчете 17% увеличение на загубите от потребителски кредит през май, спрямо тези от предходната година, съобщи The Wall Street Journal. Като причина компанията посочва по-големия брой отпуснати заеми и отбелязва, че през второто тримесечие отчита повече случаи на връщане на средства на време и дори по-рано.

Източник: iStock

Въпреки твърденията на компанията, проучването на Lending Tree показва, че 41% от потребителите на BNPL са закъснели с плащането на вноската си. Предишната година този процент е бил 34.

Липса на регулация

За разлика от сектора на кредитните карти, BNPL приложенията все още не подлежат на сериозна регулация. Експерти алармират за този пропуск в системата и настояват тя да се адаптира към тенденцията. Американското правителство вече е предприело действия в тази посока.

Компанията Affirm съдейства, като сподели информация за потребителите с кредитните бюра. Afterpay и Klarna обаче отказват да съдействат без уверение, че клиентите им няма да бъдат несправедливо санкционирани, предава The Wall Street Journal.

Въпреки подобното си предназначение, експертите смятат, че моделът BNPL не може да измести изцяло кредитните карти, но ще ги замени за определени потребители и някои видове трансакции.

В България този модел се прилага най-вече от големи търговски вериги, които отбелязват увеличение както на броя продажби, така и на средната цена. На българския пазар оперират платформи като Paypercut и Platiposle, като някои банки също предлагат подобен тип услуги.