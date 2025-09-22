Навярно не сте очаквали на опаковката на кафе да прочетете за съставки като лъвска грива, чага, кордицепс и рейши. Това са функционални гъби и се отличават със своите полезни свойства.

Чагата е богата на антиоксиданти и укрепва имунната система. Лъвската грива подпомага концентрацията и мозъчната дейност. Рейши се свързва с намаляване на стреса и по-добър сън, а кордицепсът повишава енергията и издръжливостта.

Заедно те предлагат естествена подкрепа за организма и намират все по-широко приложение в напитки и добавки. Пример за такава е кафето на бранда Mushpresso, чиито създател Васил Бакалов ни гостува в студиото на Money.bg.

Източник: money.bg

Той стартира собствения си бизнес преди малко повече от две години, докато все още е на 20. След като чува за кафето от гъби в САЩ, първо го тества върху себе си в продължение на месец, за да се увери в ефекта, и решава, че това е продукт, който ще намери своята аудитория и в България.

Започва с минимална инвестиция от около 2000 лв., а всички приходи от тогава насам реинвестира. Първата му партида е едва от 100 опаковки, но днес Mushpresso вече е изпълнила поръчки за 1 милион лв.

Източник: money.bg

Бакалов признава, че всичко е учил сам - от дизайна на опаковките и онлайн търговията, до пускането на реклами в социалните мрежи. Въпреки скептицизма на част от потребителите в началото ("Кафе с гъби? Да не са халюциногенни?"), той успява да изгради лоялна клиентска база и днес 30% от поръчките са от редовни клиенти.

Профилът им е разнообразен - от заклети "кафеджии", които търсят алтернатива на традиционното кафе, до здравословно ориентирани хора и активни спортисти. Най-силно изразена е групата около 40-годишна възраст, която търси баланс между енергия и здраве.

На този етап Mushpresso разчита основно на онлайн продажби, но според Бакалов продуктът има потенциал да стане масов и да се предлага и в търговската мрежа. Междувременно компанията вече развива и нови напитки, като матча с колаген - алтернатива за хора, които избягват изцяло кофеина.

Целия разговор може да гледате във видеото.