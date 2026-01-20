Африканската компания Petra Diamonds обяви откриването на изключително рядък син диамант с тегло 41,82 карата в мината си Кулинан в Южна Африка. Според експерти, камъкът може да се продаде за около $40 милиона и вече се смята за една от най-значимите находки в съвременната история на диамантите.

Необработеният камък принадлежи към категорията тип IIb, която представлява по-малко от 0,1% от всички естествени диаманти. Независимият анализатор Пол Зимниски коментира пред mining.com, че камъкът се откроява дори сред най-ценните находки.

"Този зашеметяващ камък вероятно представлява най-големият висококачествен син диамант, открит в съвременната история, и лесно би могъл да струва десетки милиони долари. Това го прави едно от най-значимите открития през това десетилетие", обясни той.

Специалистите на Petra все още анализират камъка, за да определят как да бъде оформен и кога евентуално ще се появи на пазара. Цветът на камъка се дължи на следи от бор, които абсорбират по-топлите тонове, а комбинацията от големина и качество прави този тип диаманти изключително редки.

Мината Кулинан

Мината Кулинан, разположена североизточно от Претория, има дългогодишна история в добива на значими камъни. Сред по-известните находки са Cullinan Blue на De Beers, продаден за $57,5 милиона през 2022 г., Mediterranean Blue, 10 карата, изрязан от 31,94-каратов необработен камък и продаден за $21,5 милиона на търг в Женева през 2025 г., както и 14,62-каратовият Oppenheimer Blue, който достигна $71,3 милиона на Christie's в Женева през 2016 г.

Мината остава ключов актив за Petra и се очаква да продължи работа още поне 15 години.

Откритието идва в момент на слаб пазар, икономическа несигурност и засилена конкуренция от камъни, отглеждани в лаборатории, фактори, които принуждават миньорите да намаляват разходите и да преосмислят производствените си стратегии.

Според Зимниски, находката е рядка положителна новина за сектора. "Това представлява позитивен сигнал за диамантената индустрия, която е била подложена на натиск от всички посоки през последните години. Камъни като този генерират интерес и привличат купувачи", категоричен бе той.