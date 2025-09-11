Батерийните системите за съхранение на енергия (BESS) се превръщат в ключов компонент за постигане на нетни нулеви емисии до 2030 г., но рисковете от пожари предизвикват сериозни опасения сред местните общности, разказва Би Би Си в свой материал.

През последната година в Европа са инсталирани 1,9 гигаватчаса батерии - достатъчно за захранването на около 4000 домакинства.

Според индустриалната група SolarPower Europe, за постигане на климатичните цели на ЕС е необходимо 10-кратно увеличение на капацитета - от сегашните 75 GWh до 750 до 2030 г.

Първата в Европа гигафабрика за акумулаторни батерии ще бъде изградена в Сърбия

Този вид батерии намират широка употреба в електрическите автомобили

Батерийните системи са критични за възобновяемите енергийни източници като слънчевата и вятърната енергия, тъй като позволяват съхранение на произведената електричество и използването му когато е необходимо.

Това от една страна намалява риска от срив при пиково потребление, а от друга намалява изключително неприятните за производителите моменти на свръхпроизводство с нулеви или даже отрицателни цени.

Алтернативите са ограничени

Професор Робърт Драйф от Манчестърския университет посочва, че съществуват алтернативи.

От една страна е като криогенното съхранение. Идеята е, че с енергия от ВЕИ се захранва охлаждане на въздуха до втечняването му, а след това при нужда се оставя да се затопли и да разшири обема си, като така може да задвижва турбина. Както признава професорът, това е доста нишов вариант.

В САЩ: Батерии от пръст дават втори живот на стари въглищни тецове

Нов шанс за сектор, който от десетилетия е в упадък

По-масов и познат у нас е вариантът с помпено-акумулиращите водни централи (ПАВЕЦ), които използват два водоема - с евтина енергия чрез помпи се пълни разположеният по-високо, а след това при нужда от него се изпуска през турбините към разположения по-ниско. Това обаче са изключително мащабни проекти, които изискват огромни средства и години труд.

Има и успешни разработки за съхранение на топлинна енергия в сол или пясък, но те изискват голямо пространство, което за момента не ги прави добър масов вариант.

Енергията на бъдещето ще се съхранява в... пясък

Войната в Украйна ще доведе до революция при батериите

За да се справи с нарастващото внедряване на възобновяеми източници, енергетиката няма много опции извън батерии класическите батерии.

Рисковете от пожар са реални

Най-голямата заплаха при BESS инсталациите е възможността от пожар поради процеса "термично бягство". Това може да бъде предизвикано от къси съединения, физически повреди или производствени дефекти, което води до освобождаване на запалими и токсични газове.

Скорошни инциденти илюстрират проблема: пожар в Есекс през февруари изискваше 24 часа за потушаване, подобен инцидент в Ливърпул през 2020 г. продължи 59 часа, а пожар в Калифорния през януари доведе до евакуация на 1500 души и затваряне на главен път.

Пожари и електромобили: 4 важни съвета

Возилото на ток може да се превърне в огнено кълбо за секунди, особено ако подценим риска

Експертите призовават за по-унифицирано регулиране. Според Дриес Аке от SolarPower Europe, в ЕС липсва общ стандарт за качество и поддръжка на батерийните активи, което забавя широкомащабното внедряване.

Страни като Китай, САЩ, Великобритания и Австралия работят върху технически насоки, докато батерийната безопасност се подобрява с нови системи за потушаване и по-огнеустойчиви батерийни химикали.

Въпреки рисковете, нарастващата зависимост от възобновяеми източници прави изграждането на надеждно, мащабно енергийно съхранение неизбежно. Както заключава професор Драйф: "Използваме повече възобновяема енергия, което означава повече мрежово съхранение - нямаме избор."