Работният ден свършва. След 40-минутно пътуване най-накрая сте в пределите на квартала си, но свободно паркомясто пред блока няма, което означава между 10 и 20 минути допълнителна "разходка" преди да се приберете.

В подобна ситуация вече изпадат не само жителите на столицата, но и на по-големите населени места у нас. Градовете, които разчитат основно на по-стара инфраструктура, все по-трудно издържат на увеличаващия се брой автомобили, които се оказват паркирани върху тротоарите или в градинките пред блока. Това автоматично повишава цените на паркинг местата и гаражите. В тази връзка, от Money.bg проверихме какви са най-високите и най-ниските оферти на гаражите и паркоместата в столицата.

10 хиляди евро разлика в рамките на... една улица

Според данни от портала Imoti.bg два гаража по 13 кв. м. в рамките на една улица, като единият се намира в квартал Малинова долина, а другият - в Студентски град, имат разлика в цената в размер на 10 500 евро. Причината за това обаче е в статута на сградата, в която се помещават.

Според обявата, гаражът в Студентски град е част от две паркоместа, като едното вече е продадено, а собственикът притежава цялата нужна документация. Помещението в Малинова долина обаче има едва Акт 14, който позволява извършването на сделки, но не и експлоатацията му. Именно рискът в подобна инвестиция е причина обявата да е активна от юни 2026 година. Въпреки това обаче, цената на имота се е увеличила с 3500 евро за този период, като в момента е 1 308 евро/кв. м.

В непосредствена близост до него паркомясто от 20 кв. м. се предлага на цена от 34 хиляди евро (1700 евро/кв. м.), като сградата притежава Акт 16. Това показва, че ниската цена на споменатия пример може да се увеличи с повече от 30% при финализиране на строежа.

От друга страна, гараж с площ 57 кв. м. в Малинова долина се продава за 50 хиляди евро. Така цената на квадрат стига 877 евро - значително по-малко от повечето обяви на паркоместа. Причината за това обаче е, че общите части възлизат на 24,85 кв.м., а издаването на Акт 16 предстои.

Едно и също местоположение, различни условия

Впечатление прави, че най-високата оферта в района - 30 хиляди евро за място, което е 14 кв. м. (2143 евро/кв. м.), и най-ниската - същата сума, но за 33 кв. м. (909 евро/кв. м.), се намират в непосредствена близост една до друга на бул. "Симеоновско шосе".

И двете помещения са част от новопостроени жилищни сгради. Първото предлага сигурност чрез контролиран достъп. При втората обява се забелязва, че нетната площ от предлаганото пространство е около 13 кв. м., а общи части - 20 кв. м., като към имота се прехвърлят и идеални части от парцела, което обяснява парадокса в цените.

Вниманието привличат и две обяви за продажбата на гаражи от двете стани на булеварда. Този, който попада в пределите на Студентски град е с площ 25 кв. м. и стойност 36 хиляди евро (1440 €/ кв. м.). От другата страна - във Витоша - 32 кв. м. се продават за 65 хиляди евро или над 2000 €/ кв. м. Според собствениците той може да побере две коли и има видеонаблюдение.

Място в центъра или в Панчарево

С приближаването към централния район на столицата цените надхвърлят значително средните стойности от 1841 евро за града според сайта. Така 26 квадрата голямо паркомясто в Лозенец се продава за 67 хиляди евро (2577 евро/кв. м.). В същият район гараж с площ 69 кв. м. струва 102 400 евро. Така цената за квадратен метър излиза под 1500 евро, което показва разлика от близо 1000 евро с тази на паркомястото.

До неотдавна подобни параметри - обща цена и такава за квадратен метър, бяха характерни за апартаменти даже в по-добрите квартали на София, но сега ситуацията е много различна.

Друго пространство от 15 кв. м. на ул. "Пиротска" се продава за 35 хиляди евро (2333 евро на кв. м.), а същата площ в близост до метростанция Лъвов мост е обявена за 45 хиляди (3000 евро на кв. м.).

В района на бул. "Сливница" 34 квадрата паркомясто с възможност за помещаване на по-големи превозни средства струва 32 хиляди евро. Така цената на квадрат е €941, с което се доближава до най-ниската в Малинова долина.

Интересното е, че стойността му е по-ниска от обява за паркомясто в село Панчарево, където 17 кв. м. се продават за 30 хиляди евро или 1765 €/ кв. м. Според данните на платформата първоначално обявената цена миналата година е била с €500 по-висока.

Каква е разликата в останалите квартали

В Люлин 2 две паркоместа с еднаква площ в един и същ район имат разлика от 1400 евро на квадратен метър. Това с по-висока цена е 12 кв. м., с видеонаблюдение и нощна охрана. От първото си обявяване (от 2024 година досега) цената му се е покачила на три пъти с общо 5000 евро, като сега достига 20 300 евро. По-евтиният имот е с размер 23 кв. м. и се намира в близост до две метростанции. Според платформата "паркоместата са удобни за мотоциклет или малък автомобил".

Що се отнася до гаражите, в централната част на Люлин 30 квадрата струват 16 500 евро (550 €/ кв. м. ), а в Люлин 5 приблизително същата площ струва 38 хиляди евро (над 1200 евро на квадрат), като общите части са близо 14 квадрата.

В кв. Левски - Г 14 квадрата открито паркомясто към нова сграда струва 20 хиляди евро или 1430 евро/ кв. м.

Подобна оферта се предлага и в Дружба 1, на бул. Искърско шосе, като 15 квадрата се продават за 12 хиляди евро, което е €800 на квадрат. В същият район 13 квадрата паркомясто е обявено за 25 хиляди евро или над 1900 евро/ кв. м. Разликата с предишната обява е, че пространството е закрито.

В Бояна пък гараж с площ 17 кв. м. се предлага за 33 хиляди евро, като през последната година цената му се е увеличила с 6000 евро. Така един квадрат е €1940.

От проверката ни се вижда, че местоположението не е единственият фактор, който определя цената на квадратен метър. Така в края на деня се оказва, че място за паркиране на центъра е на по-ниска цена, отколкото това в някой краен квартал и дори извън София.