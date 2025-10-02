Германският автомобилен гигант ZF Friedrichshafen постигна ключово споразумение със синдиката IG Metall и представителите на служителите за преструктуриране на бизнеса си и намаляване на разходите. Сделката включва съкращаване на 7600 работни места в дивизията за електрифицирани силови технологии (E-Division) до края на десетилетието, като целта е компанията да спести над €500 милиона до 2027 г.

Преструктурирането отлага продажбата

Подразделението, което разработва технологии за електрически и хибридни задвижвания, няма да бъде отделено или продадено, както се обсъждаше по-рано. Вместо това ще бъде преструктурирано, за да запази конкурентоспособността си на пазар, който страда от слабо търсене, високи производствени разходи и натиск от китайската конкуренция.

Източник: ZF

Сред обявените мерки са намаляване на работното време със 7%, отлагане на планираното увеличение на заплатите и програма за доброволни съкращения, която ще стартира през октомври. Компанията планира да ограничи задължителните съкращения, залагайки на ранно пенсиониране и обезщетения при доброволно напускане.

"Наясно сме, че пътят към тази цел ще включва тежки съкращения за нашите служители. Но за да запазим позицията си на водещ технологичен играч, трябва да станем по-конкурентоспособни", заяви новият главен изпълнителен директор на ZF, Матиас Мидрайх.

Част от мащабен план

Сделката е част от по-широкия план на ZF за съкращаване на между 11 000 и 14 000 работни места в Германия до 2028 г., обявен още през 2024 г. Тогава компанията посочи, че трансформацията е неизбежна заради прехода към електромобили и по-слабия растеж на автомобилния пазар в Европа.

ZF е един от най-големите доставчици на автомобилни компоненти в света, с близо 54 000 служители в Германия и стотици хиляди по целия свят. Преструктурирането цели да консолидира германските производствени локации и да ги превърне в по-ефективна мрежа от заводи и развойни центрове.

Германската група развива активно производство и развойна дейност и в Източна Европа. В Румъния компанията има 6 локации и около 5000 служители, а в Сърбия оперира със собствен завод за автомобилни компоненти.