На 1 октомври 2025 г., в Гранд Хотел "Астория" в София, се проведе 17-ото издание на годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор - "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2024 г.

Организатори на събитието са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

По време на церемонията бяха връчени и наградите от конкурса "Застрахователи за обществото", както и националните персонални награди на фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" за изключителен принос в развитието на българското застраховане, осигуряване и посредничество.

Събитието събра водещи представители на държавни институции, регулатори, бизнеса, академичните среди и медиите. Сред официалните гости бяха вице-премиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова, председателят на КФН Васил Големански, омбудсманът на Република България Велислава Делчева и редица други високопоставени представители.

Най-значимите отличия бяха присъдени както следва:

Застраховател на годината - Общо застраховане: ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ЕАД

Застраховател на годината - Животозастраховане: "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД

Най-динамично развиващо се застрахователно дружество: "Групама Застраховане" ЕАД

Застрахователни брокери - победители в различни категории:

Общо застраховане: "ЕС ДИ АЙ Груп" ЕАД

Животозастраховане: "Ай Ен Джи Иншурънс Брокерс" ЕООД

Най-динамично развиващо се дружество: "Марш" ЕООД

Устойчиво развитие: "Амарант България" ООД

Пенсионноосигурителни дружества - отличия 2024 г.:

Допълнително задължително пенсионно осигуряване: ПОК "Доверие" АД

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване: ПОД "Алианц България" АД

Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество: ПОД "Бъдеще" АД

В рамките на 11-ото издание на конкурса "Застрахователи за обществото" първо място бе присъдено на инициативата The Human Safety Net на "Дженерали Застраховане", следвана от Групама България и "ЕС ДИ АЙ Груп" ЕАД.

По време на церемонията фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" за 27-та година отличи за 2025 г. професионалисти от сектора с награди за цялостен принос в развитието на застраховането, осигуряването и посредничеството.

Money.bg. бе сред медийните партньори на събитието.