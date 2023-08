Американците смятат, че ще трябва да спестят 1,8 милиона долара за удобно пенсиониране, според ново проучване. Но за много от тях това е само далечна мечта. Трябва да се има предвид, че над половината американци, биха срещнали трудности при необходимост да ползват спешни 1000 долара, според друго проучване...

Мнозина нямат представа колко трябва да спестят или как да инвестират парите, които получават, за успешно пенсиониране. Те са объркани от много други основни аспекти на планирането на пенсионирането, показа проучването, публикувано тази седмица от Charles Schwab.

Това е истински проблем, тъй като това, което американците спестяват, трябва да се превърне в основен източник на доходи след пенсиониране и ако не са наясно с основните неща, мнозина може да не спестяват достатъчно и да се сблъскат с недостиг на средства на стари години. А същото, с пълна сила, до голяма степен важи и за родните спестители!"

Работниците, които анкетирахме, може да са на 5, 10, 20 или дори 30 или повече години до пенсиониране, но разликата между сега и бъдещето може да затрудни спестителите да определят подробности за това как си представят, че ще изглежда животът им в пенсия", каза Марси Стюарт, директор, комуникационно консултиране и обучение на участници за Schwab Workplace Financial Services, пред Yahoo Finance.

"Това вдига летвата за предоставяне на достъп до качествено образование и професионални съвети."

Ето петте най-големи неща, които объркват американците относно пенсионирането, според проучването на Schwab.

Колко трябва да пестя?

Повече от четирима от 10 анкетирани работници (41%) казват, че се нуждаят от помощ при изчисляването на това колко пари трябва да спестят за пенсиониране. Всъщност, скорошно проучване на Transamerica Center for Retirement Studies действително установи, че 45% от работниците казват, че са познали сумата, която трябва да спестят за пенсиониране.

"Калкулаторите за пенсиониране са широко достъпни онлайн и са страхотни инструменти, които помагат на хората да разберат дали са на правилния път", каза Стюарт. Вижте AARP, Bogleheads, Fidelity, Schwab или Vanguard, за да започнете.

"Помислете от какво се нуждаете, за да се насладите на живота, който искате след пенсиониране", съветва Лиз Дейвидсън, главен изпълнителен директор и основател на Financial Finesse и автор на "Money Strong: Your Guide to a Life Free of Financial Worries", цитирана от Yahoo Finance. "Това число може да бъде значително по-ниско от сумата, от която се нуждаете в момента. Оттам нататък помислете какви източници на доходи ще има за вас при пенсиониране, като социално осигуряване или дори пенсия."

Един от начините за увеличаване на пенсионните спестявания е да се уверите, че спестявате достатъчно от доходите си в плана, предоставен от вашия работодател, за да постигнете съвпадение на средствата, които те внасят", каза Дейвидсън.

Ако можете да спестявате 15% за пенсиониране всяка година - това може да е едно добро начало, според експерти по пенсиониране.

В какво да инвестирам?

Средният план на работодател за пенсионно осигуряване в САЩ, има повече от 17 взаимни фонда, а някои предлагат и акции на компанията, според доклада "Как Америка спасява 2023 г." на Vanguard.

Сортирането на безбройните опции може да бъде спънка. Четирима от 10 работници казаха, че искат помощ как да инвестират своите спестени средства, докато почти три четвърти казаха, че персонализираните инвестиционни съвети за техните пенсионни планево ще облекчат страха им от грешни избори, според проучването на Schwab.

Малко над една четвърт (27%) от работниците се чувстват "много уверени", като сами вземат инвестиционни решения. Доверието почти се удвоява до 49%, когато тези решения се вземат с професионална помощ, според проучването на Schwab."

Работниците, които анкетирахме, ни напомнят, че понякога е необходима човешка връзка, за да се чувстваме по-уверени във важни финансови решения, особено когато пазарите са нестабилни", каза Стюарт.

Въпреки това, не всеки има достъп до безплатен и безпристрастен финансов коучинг като придобивка за служителите.

"Предварително смесени опции като средства за целева дата могат да помогнат", отбеляза Дейвидсън.

Повечето планове на работодател предлагат целеви фондове, които инвестират вашите спестявания въз основа на това кога искате да се пенсионирате. Така че започвате да натрупвате много акции и се плъзгате надолу, докато се приближавате до пенсионирането, към по-голяма част от по-малко рискови инвестиции. Простотата е, че не е нужно да вземате много важни решения сами.

Кога трябва да се пенсионирам?

Около четирима от 10 работници (38%) са объркани, когато трябва да изберат на каква възраст ще могат да си позволят да се пенсионират. Това изчисление е сложно и изпълнено с променливи от здравословни проблеми, увреждане или задължения за полагане на грижи, които могат да провалят дори най-добрите усилия за планиране на пенсионирането.

Според проучване на Employee Benefit Research Institute (EBRI) и Greenwald Research, които анкетираха 1320 работници и 1217 пенсионери онлайн през януари, има голяма разлика между това кога активните работници очакват да се пенсионират и кога пенсионерите казват, че наистина са го направили.

Работниците продължават да съобщават за очаквана средна възраст за пенсиониране 65 години, докато пенсионерите съобщават, че са се пенсионирали на средна възраст 62 години. Един на всеки трима (33%) работници очаква да се пенсионира на 70 години или повече или изобщо да не се пенсионира, докато само 6% от пенсионерите са го направили, според проучване на EBRI. Само 11% от работещите казват, че планират да се пенсионират преди 60-годишна възраст, в сравнение с 33% от пенсионерите, които са се пенсионирали толкова рано.

Най-добрият начин да разберете на каква възраст бихте могли да се пенсионирате е да изтеглите този онлайн калкулатор за пенсиониране и да направите груба оценка.

"Помага за премахване на стреса от чуденето дали това, което правите в момента, работи", каза Дейвидсън.

Как да създам поток от доходи при пенсиониране?

Плащането на себе си при пенсиониране е дилема, пред която са изправени много пенсионери. След години на редовно изплащане на заплати е смущаващо да нямате автоматично налични средства във вашата разплащателна сметка на всеки две седмици. Следователно не е изненадващо, че повече от една трета (36%) от работниците казват, че имат нужда от помощ, за да разберат своя поток от доходи след пенсиониране, според проучването.

Традиционните финанси съветват да не харчите повече от 4% от пенсионните си спестявания през първата година, за да се предпазите от фалит в златните си години. Можете да променяте този процент годишно в зависимост от вашите обстоятелства.

Един от начините за изчисляване на разумен годишен поток от пенсионни доходи е да умножите вашите пенсионни спестявания по 4%, каза Дейвидсън. Така че, ако сте се пенсионирали тази година с $1 милион, спестен за пенсиониране, ще вземете $40 000 през 2024 г.

"Има, разбира се, много нюанси в това, така че когато сте близо до пенсиониране, е добра идея да говорите с професионалист за вашите числа, за да сте сигурни, че имате план, който ви харесва", добави тя.

Едно важно нещо във вашия контрол е да се уверите, че имате достатъчно пари, заделени в спестовни сметки - не на пазара - така че да не бъдете хванати неподготвени в несигурни пазарни години, за да избегнете продажбата на инвестиции, когато цените са надолу.

Как мога да разбера какви ще са разходите ми при пенсиониране?

Значителни 34% от анкетираните от Schwab вдигат ръце, когато се опитват да разберат какви разходи биха могли да очакват след пенсиониране. И това е разбираемо.

Експерти по пенсиониране казват, че хората обикновено се нуждаят от около 70% до 80% от текущия си доход при пенсиониране.

"Когато се приближите, може да искате да погледнете банковите си извлечения и извлечения по кредитни карти, за да видите какво харчите и след това да помислите как вашите разходи могат да се променят след пенсиониране", каза Дейвидсън.

Хората, които се преместват в град, където разходите за живот са по-ниски, ще имат напълно различен бюджет от този, който са имали преди пенсиониране.

Около 15% от годишните разходи на средния пенсионер ще бъдат свързани със здравето, според Fidelity. Разходите след облагане с данъци за медицински разходи по време на пенсиониране за един 65-годишен пенсионер е $157 500 ($315 000 за средната пенсионирана двойка на същата възраст), според оценката на разходите за здравеопазване на пенсионерите за 2023 г. на Fidelity, която проследява разходите за здравеопазване на пенсионерите годишно.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.