Трета нова зона за платено паркиране, разширяване в пъти на местата в обхвата на другите две и значително по-солени цени. Така може да се обобщи промяната в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, приета от общинския съвет.

Промените ще започнат да влизат в сила от началото на следващата година. Това са първите промени на цените от 2012 г. насам.

Зоните растат, но не стареят

За нови улици и квартали с платено паркиране и актуализация на цените на синята и зелената зона се говори от години, но това така и не се случваше. Сега СОС прие комбинация от предложенията на групите на "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Спаси София". Последните имаха радикално предложение за нова червена зона в идеалния център за 5 лева на час, но това в крайна сметка не влезе във финалния текст.

За сметка на това се създава жълта уикенд зона в Банкя, която ще е безплатна за живущите, а собствениците на "приходящите" автомобили ще плащат по 0,5 евро на час.

1 евро продължава да струва зелената зона, която обаче ще се разшири значително - в "Красно село", "Триадица", "Подуяне", "Изгрев", "Слатина" и "Студентски град".

Район "Витоша", който има хронични проблеми с паркирането, не само, че не е обхванат, но освен това става граничен на зоната, като жители на квартала от месеци апелираха и той да влезе в нейния обхват. Това обаче така и не се случи.

Синята зона ще работи всеки ден от 9:00 до 21:00 часа и ще поскъпне двойно - до 2 евро на час за максимум 3 последователни часа, като обхватът ѝ ще се разшири почти двойно.

Винетки и наказания

Живущите ще имат по-големи подзони, но пък годишният стикер поскъпва до 150 евро за синя и 100 евро за зелена зона. За втори автомобил цената се удвоява.

Учащите, живеещи в "Студентски град", също ще могат да си извадят винетен стикер.

Служебните абонаменти скачат до съответно €800 за синя и €500 за зелена зона.

Скобата става 30 евро, а вдигането с паяк ще коства на провинилите се 75 евро.

За електромобили първите три часа паркиране ще са безплатни.

Разгорещен дебат

Очакването на управляващите е новите зони да носят по около 75 млн. лева годишно, като парите трябва да отиват за ремонт на тротоари, квартални улици и кални точки, за паркинги, нови превозни средства на обществения транспорт и големи инфраструктурни ремонти.

Дебатът в СОС обаче показа, че далеч не всички в съвета подкрепят решението. "Това не е реформа в паркирането. Това е по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци", коментира Иван Таков, председател на групата на БСП в СОС.

Деян Николов от "Възраждане" заяви, че очаква хаос и протести заради платеното паркиране в "Студентски град".

Димитър Петров от ПП-ДБ на свой ред заяви, че промените са необходими, за да има равнопоставеност между шофьорите и останалите граждани и освен това отбеляза, че не може политиките в града да се въртят около осигуряването на възможност всеки да бъде с кола навсякъде.

Борис Бонев от "Спаси София" отбеляза, че центърът е достатъчно добре осигурен с градски транспорт, а новите цени биха освободили достатъчно паркоместа за тези, които наистина са принудени да се придвижват с автомобил.

Димитър Вучев от ГЕРБ-СДС определи мярката като непопулярна, но необходима.