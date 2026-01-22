Голямо увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили влиза в сила от 1 март тази година, пише "Сега", цитирайки Министерството на регионалното развитие и благоустройството. МРРБ е публикувало за обществено обсъждане нова тарифа с 30 до 130% скок на таксите за изминат километър по платените пътища в България.

Причина за поскъпването е въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите - въглеродни емисии. Досега цената отразяваше само разходите по поддържането на инфраструктурата. България обаче трябва да транспонира евродиректива от 2022 г., която задължава въвеждането и на CO₂ компонента, както и други два компонента, свързани с шумовото замърсяване и замърсяване на въздуха от задръствания.

За камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е 4 евроцента на изминат километър на магистрала, а за превозните средства над 12 тона тя варира от 5 до 7 евроцента на километър. За момента другите два компонента в тол таксата - за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха, са с нулеви стойности.

В същото време остава диференциацията според еко-категорията на превозното средство. Например за камиони до 12 тона с Евро 6 общата такса за изминат километър по магистрала ще нарасне до 8 евроцента при сегашни 6 евроцента, т.е. увеличение от около 30%. За старите и по-замърсяващи тежкотоварни автомобили поскъпването е по-голямо. За камиони с Евро 1 до 4 таксата за движение по магистрала се предвижда да нарасне до 11-12 евроцента за км при сегашни 7-8 евроцента, което е увеличение с около 50%.

Още по-висока цена за автобусите

В момента автобусите с висок екостандарт Евро 6 и 5 плащат 3 евро за км на магистрала. Предвижда се от 1 март тази такса да стане 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, като последното е ръст от 130%.

От МРРБ уточняват, че с новата тарифа старите и най-замърсяващите тежкотоварни автомобили ще бъдат таксувани 50% по-скъпо от тези с Евро 6/EEV и с 30% по-скъпо от превозните средства, отговарящи на стандарт Евро 5.

Заради поскъпването, представителите на транспортните фирми вероятно ще трябва увеличат разходите на превоз на стоките, а оттам и крайните им цени. Очаква се и поскъпване на автобусните билети за междуградските превози.

Целта на евродирективата е чрез икономически стимули да се насърчи използването на по-екологични превозни средства, без да се въвеждат административни забрани или ограничения.