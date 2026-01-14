През пролетта на българския пазар стартира PIGEON express - куриерска компания, която изгражда национална мрежа от интелигентни локъри , модерни куриерски обекти и мобилни куриери. Фокусът е върху удобството на клиента, технологиите и коректното партньорство с бизнеса - така, че доставката да се случва бързо, прозрачно и в часове, които реално са удобни за хората.

Компанията заявява амбицията си да предложи съвсем различна услуга, конкурентна на световно ниво, като комбинира логистика, софтуер и партньорски модел. В основата са хората и качеството: PIGEON express привлича експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги, както от българския, така и от европейския пазар. Това позволява услугата да бъде изградена по модерни практики - без "наследени" ограничения и без остарели процеси.

Компанията стартира напролет със 100% национално покритие във всички областни градове на страната - със 750+ локъра, 250 офиси и пунктове и 300+ мобилни куриери. . Доставката на пратките ще бъде 24/7, като това ще е принципът и на работата на офисите и куриерите - 7 дни в седмицата. Работното време също няма да се ограничава в установените практики до 18:00 часа, тъй като анализите ни показват, че 35% от пратките се търсят след този час.

Бранд и подход: удобство, прозрачност и работещи решения

PIGEON express стъпва на ясни принципи:

Иновативност и прозрачност - клиентът има информация и контрол върху доставката.

- клиентът има информация и контрол върху доставката. Общ успех - отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи.

- отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи. Фокус върху удобството - услугата е съобразена с реалния ритъм на хората и онлайн търговията.

Данните от потребителското поведение са показателни: значителна част от пратките се търсят след 18:00 ч., а на пазара все още малко компании предлагат доставки в неделя и по празници. Именно тук PIGEON express позиционира една от ключовите си разлики - работа 7 дни в седмицата, включително неделя и празници.

Какво предлага PIGEON express

Услугата е организирана около три основни направления, които могат да се комбинират според нуждите на клиента и бизнеса:

1) Интелигентни локъри (Автоматична пощенска станция) - достъп 24/7

Локърите дават възможност пратките да се получават и изпращат без опашки, в избран от клиента момент, включително вечер и в неделя. Управлението е през специално създадено мобилно приложение, с автоматизирани процеси и уведомления.

Основни ползи:

Бърз достъп до пратки - получаване/изпращане без чакане.

- получаване/изпращане без чакане. Удобство 24/7 - локърите са винаги достъпни.

- локърите са винаги достъпни. Автоматизация - процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал.

- процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал. Сигурност и проследяване - информация в реално време и известия.

- информация в реално време и известия. Надежден начин за пазаруване - бързо, лесно и безопасно.

2) Офиси и пунктове - помощ на място и удобни локации

За клиентите, които предпочитат обслужване на място, PIGEON express развива офиси и пунктове в ключови населени места. Целта е достъпност, съдействие при нужда и гъвкавост при изпращане и получаване на пратки.

Ползи:

Консултации и съдействие при изпращане/получаване.

при изпращане/получаване. Леснодостъпни локации за ежедневни доставки.

за ежедневни доставки. Комбинация с локъри и мобилни куриери в една платформа.

3) Мобилни куриери - доставка до адрес, включително по празници

Мобилните куриери допълват мрежата с доставка до адрес, оптимизирана чрез маршрути и организация до последния километър. Така клиентът може да избере най-подходящия вариант - локър, офис/пункт или доставка с куриер.

Ползи:

По-бързи доставки чрез оптимизирани маршрути.

чрез оптимизирани маршрути. Гъвкав избор на време и място за доставка.

на време и място за доставка. Работа в неделя и по празници, когато това е критично за клиентите и онлайн търговците.

Предимства за крайния клиент (B2C)

PIGEON express поставя потребителското преживяване в центъра на модела:

Удобство - "бързо, лесно и близо до вас".

- "бързо, лесно и близо до вас". Сигурност и проследяване - видимост и контрол в реално време.

- видимост и контрол в реално време. Достъпност - локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо.

- локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо. По-малко стрес, повече контрол - ясни процеси, автоматизация и избор.

Какво отличава PIGEON express на пазара

Компанията обобщава отличителните си предимства в няколко направления:

Гъвкавост за клиента - получаване лично, от локър или с куриер.

- получаване лично, от локър или с куриер. Надеждност - възможност за обслужване и в неделя, и по празници.

- възможност за обслужване и в неделя, и по празници. Модерни технологии - мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време.

- мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време. Мрежа и достъпност - гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа.

- гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа. Еко и устойчивост - намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения.

- намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения. Ценообразуване - фокус върху достъпни тарифи и икономични доставки до АПС.

Партньорство с бизнеса: предвидимост и коректност

За търговците и корпоративните клиенти PIGEON express акцентира върху партньорски подход и ясно обслужване - от удобни локации и по-дълго работно време до проследимост и стандартизирани процеси. Компанията заявява, че отношенията с бизнеса и клиентите са ключов приоритет, включително коректно отношение към всеки ползвател на услугата.

Старт през пролетта и следващи стъпки

PIGEON express стартира ударно през пролетта с план за динамично разширяване на мрежата и услугите. Моделът обединява локъри 24/7, офиси и пунктове, мобилни куриери и технология, за да предложи доставка, която отговаря на съвременните очаквания за бързина, удобство и прозрачност.

Компанията изгражда национална мрежа във всички областни градове със 100% покритие , която достига всеки град и квартал - за да получават клиентите пратките си бързо, удобно и сигурно.

Покритие:

750+ локъра в страната

250 офиси и пунктове

300+ мобилни куриери