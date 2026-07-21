Обикалянето от аптека на аптека в търсене на конкретно лекарство или звъненето на десетки места е неприятно преживяване за всеки потребител. Именно от този ежедневен проблем се ражда една безплатна българска платформа, която събира на едно място информация за близо 4000 аптеки в страната.

Нещо повече - тя сравнява цени, показва наличности и дори помага при разчитането на трудно четими рецепти.

Как се изгражда подобна система, как се поддържа актуална, възможно ли е да остане независима от търговските интереси и защо основните й функции ще останат безплатни?

По тези и още теми разговаряме със създателя на "Моите Аптеки" Владимир Гюров в специално интервю за Money.bg.

Източник: Личен архив Владимир Гюров, създател на "Моите Аптеки"

Идеята за платформата "Моите Аптеки" е вдъхновена от един до болка познат проблем - обикалянето в търсене на конкретно лекарство. Как се роди проектът и колко време отне, докато стигне до работещ продукт?

Да, идеята дойде от лично изживяване - всеки от нас е обикалял по няколко аптеки за едно лекарство или го е търсил по телефона. Реших да направя инструмент, който за секунди показва къде има наличност и на каква цена. Не съм копирал чужд модел - платформата е разработена изцяло за българския пазар и неговата специфика.

Разработката е плод на месеци последователна работа и продължава да се развива всеки ден. Версията за iPhone се появи буквално преди дни, тъй като държах тя да е наистина изпипана, преди да стигне до потребителите.

Днес платформата обхваща близо 4000 аптеки в цялата страна. Как успяхте да изградите тази база данни и как гарантирате, че информацията за аптеките, цените и наличностите остава максимално актуална?

"Моите Аптеки" обединява публично достъпна информация за аптеките в страната. "Обогатява се сама" означава, че системата е автоматизирана - данните се актуализират и допълват регулярно, без ръчна намеса за всяко нещо. Следя автоматично и за промени в самата мрежа от аптеки - когато някоя аптека спре да работи или се появи нова, това се отразява, без да разчитам на ръчно обновяване.

Покритието е национално, а не само столично - едно от нещата, с които най-много се гордея, е че платформата работи много добре и за малките населени места, където изборът на аптеки е по-ограничен и подобна информация е най-ценна. Обхватът покрива голяма част от аптеките в България и продължава да расте. Държа и на общността - ако потребител знае аптека, която все още не е в системата, може лесно да ми я изпрати и да ми помогне с актуалността на информацията. Радвам се, когато хората участват - това прави платформата по-добра за всички.

Данните се обновяват регулярно и автоматично. За по-търсените продукти обновяването е по-често, така че потребителят вижда максимално близка до реалната картина.

Чрез редовно автоматизирано обновяване и вътрешни проверки. Освен това платформата е изградена върху световно утвърдени и доказани платформи като Hetzner и Supabase, което дава сериозна надеждност, сигурност и резервираност.

Заложил съм и важен принцип - платформата винаги улеснява потребителя да потвърди с едно докосване: до всяка аптека има телефон и локация. Съветът ми винаги е - преди да тръгнат, да звъннат за финално потвърждение, и платформата прави точно това лесно.

Платформата използва публично достъпна информация, но бихте ли работили директно с аптечни вериги? Къде е границата между партньорството и независимостта на резултатите, които виждат потребителите?

В момента платформата стъпва на публично достъпна информация. Отворен съм и към директни партньорства с аптеки и вериги, но при едно категорично условие, което е в основата на целия проект: не приемам и няма да приемам финансови стимули, за да избутвам нечии резултати нагоре в класирането.

Целта ми е тя да е максимално социална - прозрачна и честна с потребителя. Класирането служи на пациента, а не на този, който плаща най-много. Именно с това искам да спечеля доверието на хората.

"Моите Аптеки" не само показва най-близката аптека, но и сравнява цени, показва кои продукти са с рецепта и какво се покрива от НЗОК. Колко голям е каталогът и доколко човек може да разчита, че вижда реалната картина?

Десетки хиляди продукти - лекарства без рецепта, хранителни добавки и медицински артикули. Каталогът постоянно се разширява. Освен това ясно показвам кое лекарство е с рецепта и кое без - за да е информиран потребителят още преди да тръгне към аптеката. А за лекарствата, които се покриват от Здравната каса, показвам и каква отстъпка получава пациентът по НЗОК. Това става на база на официалните списъци, които обновявам автоматично веднага след публикуването им от НЗОК - така информацията остава актуална без забавяне.

Показвам възможно най-актуалната налична цена, а не измислени "ориентировъчни" стойности. Тъй като цените в аптеките се движат, винаги насърчавам финалната проверка на място - но целта е човек да тръгне информиран, а не на сляпо.

Разминавания са възможни - наличностите в аптеките се променят в реално време и никоя платформа не може да гарантира 100% съвпадение в конкретната секунда. Затова подхождам по два начина: първо, обновявам данните колкото се може по-често; и второ - правя потвърждението максимално лесно с едно обаждане. Това е област, в която непрекъснато се подобрявам.

Една от най-интересните, а вероятно и полезни, функции е разчитането на рецепти. Как работи тя, доколко е надеждна и как гарантирате, че няма да подведе потребителя?

Това е една от премиум функциите - потребителят може да снима рецепта или опаковка и системата разчита текста, за да улесни търсенето. Работи много добре при четлив, печатен текст, а в голям процент от случаите се справя дори с прочутия докторски "краснопис" по все още издаваните хартиени рецепти. Важно е да подчертая: резултатите се предлагат като помощ и предложение за търсене, не като медицинско тълкуване, и снимките се обработват по начин, който пази личните данни на потребителя.

Когато разпознаването не е категорично, това се обозначава, а резултатите се представят като информационни. Навсякъде, където се показва здравна информация, стои ясно уточнение, че тя е с информационна цел и не замества консултация със специалист.

Разполагате и с анонимна статистика за начина, по който хората използват платформата. Как тя помага за развитието на продукта и има ли потенциал проектът да се превърне в устойчив бизнес, без да се отказва от безплатните основни функции?

Да, имам анонимна статистика - колко хора използват платформата, колко търсения се правят и какво се търси най-често. Тези данни са обобщени и анонимни и служат, за да разбирам от какво имат нужда потребителите и накъде да развивам продукта. Именно тук се крие и голяма част от бъдещата стойност на платформата.

Тръгна от личен интерес, но потенциалът е сериозен. Тук обаче държа на един принцип: целият проект е в полза на крайния потребител и неговото улеснение. Затова приходите никога няма да идват от това да "продавам" по-предно място в резултатите — това би убило доверието, което градя.

Виждам две честни посоки за приходи: премиум функции за хора, които искат повече (например дигитална аптечка, напомняния за прием), и - по-мащабно, анонимизирани пазарни анализи за индустрията.

Много важно е следното: премиум функциите по никакъв начин не спират и не ограничават безплатните основни функции. Основното търсене остава напълно безплатно за всички, завинаги. Ако някой прецени, че иска повече, може да се абонира, но това е избор, а не условие да ползваш платформата.

На пазара има различни сайтове и приложения за лекарства. С какво според вас вашата платформа се отличава?

Има отделни опити, но моята цел беше нещо по-цялостно и лесно: национално покритие, добра работа и за малките градове, бързина и фокус върху реалната полза за пациента. Освен това давам възможност аптеките да се филтрират по много и важни за потребителя критерии, за да стигне бързо точно до това, което му трябва.

Различното е и в детайлите, за които малцина се сещат. Помислил съм за многоезичност и за хората със зрителни увреждания, които ползват специализиран софтуер за незрящи - платформата е съобразена с тях. С разрешение от потребителя се старая да адаптирам изживяването към него - неговия език, неговата цветова схема, неговата локация. Това са малките неща, които ме правят различен и показват, че съм мислил за всеки потребител, а не само за "масовия" случай.

Кое се оказа най-голямото предизвикателство при разработката и накъде смятате да развивате платформата, без да излизате извън регулациите?

Ще бъда честен - в този проект съм вложил огромно количество време, нерви, въображение и желание. Най-трудното е да поддържаш голям обем информация актуален и полезен всеки ден, и в същото време да държиш платформата на най-високите критерии за сигурност, резервираност и спазване на законовите регулации. Точно това правя.

Платформата е чисто информационна, не продавам лекарства и стриктно спазвам забраната лекарствата с рецепта да не се предлагат онлайн. За мен това не са компромиси - това са условията, при които изобщо си струва да съществува такъв проект.

Показвам информация за продукти по начин, съобразен с изискванията, не давам медицински съвети и навсякъде има ясно уточнение, че информацията е с информационна цел и не замества консултация с лекар или фармацевт.

Работя в няколко посоки - премиум инструменти за управление на личната аптечка и напомняния за прием. Интеграция с електронните рецепти е нещо, което ме интересува и бих проучил, но зависи и от националните системи.

В напреднал етап на разработка съм на една напълно нова функционалност на платформата - за ветеринарни аптеки. Така че очаквайте и това съвсем скоро.

Що се отнася до директна поръчка на лекарства през приложението - смятам да не го правя. В България онлайн продажбата на лекарства не е разрешена, знам го и стриктно го спазвам.

Платформата е и ще си остане чисто информационна - помага на човек да намери къде има наличност и на каква цена, а самата покупка се случва на място в аптеката. Ако в бъдеще има смисъл, най-многото би било улеснена връзка с аптеката (например запитване или потвърждение по телефона), но не и онлайн продажба.