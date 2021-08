Британският финтех Revolut е подал заявление за банков лиценз в Австралия, където 80% от пазара се държи от четири големи банки, пише Reuters. Компанията вече има финансов лиценз.

Банковата система на Австралия е доминирана от едва четири банки, които контролират около 80% от сектора - Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank. През последните години редица т. нар. необанки се появиха в страната в опит да разчупят статуквото, но някои от тях бяха придобити от "големите четири", а други фалираха.

Основана през 2015 г., Revolut вече има над 16 млн. потребители по света. Тя работи в Австралия от миналата година и вече има над 100 хил. потребители там, както и 25 служители.