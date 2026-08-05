Основателят на Amazon Джеф Безос подготвя продажба на около 15 милиона акции на компанията - сделка на стойност приблизително 4,07 милиарда долара, става ясно от документ, подаден пред Комисията по ценните книжа и борсите (SEC).

Новината удари акциите на Amazon, които паднаха с над 2% при отварянето на пазарите вчера, пишат световните агенции.

Според документа продажбата се извършва по предварително установен план за търговия (Rule 10b5-1), приет от Безос на 14 ноември 2025 г.

Самите транзакции са проведени в понеделник чрез Morgan Stanley Smith Barney LLC, а стойността на пакета е изчислена на база затварящата цена от 284,02 долара за акция същия ден. Акциите, които Безос продава, произхождат от дела му като основател на компанията - позиция, изградена от създаването на Amazon на 5 юли 1994 г.

Продажбата идва точно след като книжата на Amazon достигнаха рекордно високо ниво в началото на седмицата, продължавайки ръст, стартирал след публикуването на резултатите за второто тримесечие миналата седмица.

Компанията отчете приходи от 200,61 милиарда долара и печалба от 5,75 долара на акция, а пазарната ѝ капитализация за пръв път надхвърли 3 трилиона долара - Amazon става едва петата компания в историята, достигнала този праг.

От началото на годината акциите поскъпват с около 25%, повече от два пъти по-бързо от ръста на S&P 500 от 11%.

Облакът зад скока

Основен двигател на ръста е Amazon Web Services (AWS), чиито приходи за тримесечието нараснаха с 37% - най-бързото темпо от 18 тримесечия насам, достигайки 42,2 милиарда долара при очаквания на StreetAccount от 40,54 милиарда.

Оперативната печалба на AWS се удвои почти до 16,6 милиарда долара спрямо 10,2 милиарда година по-рано. Само в петъка след оповестяването на резултатите акциите скочиха с над 15% - най-големият дневен ръст от над 14 години, добавяйки близо 400 милиарда долара пазарна стойност.

Според Марк Хакет, главен пазарен стратег в Nationwide, резултатите на Amazon и Microsoft разсеяха опасенията, че технологичните гиганти забавят инвестициите си в изкуствен интелект.

Нетната печалба за тримесечието от 62,6 милиарда долара включва 53,4 милиарда долара неоперативен доход, свързан основно с инвестициите на Amazon в Anthropic.

Същевременно свободният паричен поток за последните дванадесет месеца е отрицателен - минус 7,6 милиарда долара, спрямо положителен приток от 18,2 милиарда година по-рано, заради рязко увеличените капиталови разходи за AI инфраструктура.

По-високи прогнози за 2026 г.

Изпълнителният директор Анди Джаси повиши прогнозата за капиталови разходи през 2026 г. до 220 милиарда долара от предвидените през февруари 200 милиарда, посочвайки покачването на цените на паметта като основна причина.

Според него дори това увеличение няма да покрие целия търсен капацитет - динамика, която очаква да се запази и през 2027 г. AI бизнесът и чиповото звено на AWS вече надхвърлят по 25 милиарда долара годишен приход, а Anthropic и OpenAI са поели многогодишни ангажименти за ползване на чиповете Trainium на Amazon.

За третото тримесечие Amazon прогнозира приходи между 197 и 202 милиарда долара и оперативна печалба между 22,5 и 26,5 милиарда долара - ръст спрямо 17,4 милиарда долара година по-рано. Извън борсата Безос финансира и космическата си компания Blue Origin, за която вече е набрал 10 милиарда долара при оценка от 130 милиарда долара преди инвестицията.