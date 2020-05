Sony Corp. очаква спад на оперативната печалба през тази финансова година от поне 30% до най-ниското ниво от четири години насам, предава Reuters.

Японският технологичен гигант също пострада тежко от коронакризата, като затвори някои заводи в Китай и Малайзия и изпита затруднения във веригата за доставки. Най-сериозен удар кризата е нанесла по продажбите на телевизори. Подразделението за електроника и забавление отчете 57% спад на оперативната печалба през първите три месеца на 2020 г. до 35,45 млрд. йени ($331 млн.), докато анализаторите очакваха 73,77 млрд. йени.

Главният финансов директор Хироки Тотоки съвсем не успокои инвеститорите, като заяви, че ефектът от кризата скоро ще достигне и другите бизнеси на гиганта.

За цялата година компанията отчита 5,5% спад на оперативната печалба до 845 млрд. йени ($7,9 млрд.). Нетната печалба спада с 36,5% до 582 млрд. йени ($5,43 млрд.). Приходите, междувремнно, намалява с 4,7% до 8,2 трлн. йени. Освен на по-слабите продажби на телевизори, Sony страда и от липса на търсене на дигитални камери и мобилни телефони.

За финансовата 2020 г., която за компанията започва от април, Sony отказа да даде прогноза. Но Тотоки прогнозира, че печалбата ще спадне с "поне 30%" от отчетените 845,46 млрд. йени през 2019 г. Това би бил най-слабият резултат за японския гигант от годината, приключила през март 2017 г. Тогава редица земетресения спряха работите в заводите в южна Япония, в които се произвеждат фотоматриците на компанията.

Тотоки предупреди още, че бизнесът с фотоматрици, ключов двигател на растежа, също ще пострада, тъй като ще накара потребителите да забавят или откажат покупката на скъпи мобилни телефони с многобройни камери.

Sony контролира 51,5% от пазара на фотоматрици, който се оценява на $15 млрд. Компанията доставя на водещите производители на телефони, включително Apple Inc. и Huawei Technologies Co. Ltd. През първите три месеца на годината печалбата на звеното вече пада с 68,2 млрд. йени.

Лъч светлина идва от гейминг бизнеса на японската компания, която отчита по-малък от очаквания спад на печалбата. Благодарение на кризата, подразделението отчита 2,8 млрд. йени повече приходи. Тази година Sony ще представи на пазара и PlayStation 5. Очаква се това да се случи в края на тази година.