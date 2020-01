Акциите на Tesla Inc. удвоиха цената си през последните три месеца, а тези на General Electric Co. се покачиха с 44%. Двете дружества са най-скъпите представители на шокиращо голям дял публични компании, които губят пари - въпреки, или може би заради, продължилия дълго бичи пазар, пише The Wall Street Journal.

Макар че Tesla и GE не могат да бъдат по-различни една от друга, те представляват две тенденции, които увеличават броя на компаниите, които записват загуби. Tesla показва желание на инвеститорите да подкрепят компании, които могат да променят изцяло една индустрия. GE пък представлява растящия брой дружества, които не успяват да излязат на печалба от традиционния си бизнес.

Комбинация от различни сили увеличи дела на публичните компании в САЩ, които са на загуба през последните 12 месеца, до близо 40% - най-високото ниво от края на 90-те години, като изключим периодите след рецесия.

Този път няма рецесия, а индексите са близо до рекордни върхове. Това звучи плашещо, макар че е най-вече притеснително за инвеститорите в по-малките компании.

Tesla е най-голямата сред компании, които губят пари, но инвеститорите харесват. Макар че записа печалба през последното тримесечие, тя е на загуба през последните 12 месеца. С пазарна капитализация от $89 милиарда, тя струва повече от Ford и General Motors заедно, макар че е имала само четири тримесечия на печалба в 12-годишното си съществуване.

Инвеститорите, които подкрепят Tesla, са прави да не се интересуват твърде много от краткосрочната печалба. Те смятат, че успехът на производителя на електромобили се крие в изграждането на силен бранд, който ще повиши продажбите след време. И това, разбира се, изисква разходи. Е, щеше да е по-добре, ако харизматичният главен изпълнителен директор Илън Мъск намери начин да направи всичко това с по-малко средства и драма, но засега важното е, че продажбите растат.

Tesla е част от по-широка тенденция. Инвеститорите все пак толерират загуби най-вече при новите листвания. Миналата година три четвърти от първоначалните публични предлагания са били на компании, които записват загуба през последните 12 месеца.

Кой тип компании губят пари? В САЩ 42% са дружества, заети в здравеопазването, отразявайки популярността на малки биотех акции. Други 17% са технологични компании.

За по-традиционни компании, като GE, инвеститорите имаха малък толеранс към загубите, поне доскоро. Комбинация от слаб растеж на икономиката, провал в опитите на компаниите да останат на гребена на вълната на променящите се потребителски навици и конкуренция от добре финансирани нововъзникващи конкуренти насочиха редица дружества към загуба.

Тъй като дните на бърз растеж на GE са далеч в миналото, инвеститорите наистина се интересуват. Акциите загубиха две трети от стойността си от 2016 г. насам. Но в последната година те поскъпнаха с 44%, след като инвеститорите трескаво търсеха възвращаемост.

Има и трета тенденция: на по-малките компании, които биват притискани от конкуренцията. Акциите на три четвърти от 100-те най-големи компании, които записват загуби през последните 12 месеца, се покачват. Това се дължи на факта, че големите компании, които губят пари, най-често са в период на растеж и инвеститорите могат да си затворят очите, засега.

Ако включим всички компании, които са губили пари през последните 12 месеца, акциите на едва 41% от тях растат. Причината е, че там се включват и по-малки дружества.

Сред най-малките 80% от компаниите има дългосрочна тенденция на увеличение на тези, които губят пари постоянно - т.е. през последните три години. Делът им се покачва след всяка от последните две рецесии и след края им не спада. Причината е позната: малките компании са притиснати от големите корпорации, изтласквайки ги от пазарите и задушавайки възможността им да инвестират.

И инвеститорите трябва да бъдат притеснени от дългосрочния ефект на спада на конкуренцията.