Китай се включи в производството на слънчева енергия само преди десетилетие и вече е лидер в световен мащаб, произвеждайки три четвърти от световните доставки. Слънчевото производство не успя да се утвърди в САЩ, въпреки милиарди долари в държавни стимули и близо две десетилетия обещания за подпомагане от американските президенти.

През 2008 г. слънчевата енергия беше на ръба да се превърне в един от най-бързо растящите източници на енергия в един свят, разтърсен от предупреждения за климатични промени. От Белия дом до местните администрации политиците обещаваха, че зелените работни места могат не само да заместят тези, застрашени в петролните полета и въглищните мини в страната, но и да гарантират по-безопасна и стабилна заетост.

Въпреки тези обещания, бързо нарастващ конкурент също беше насочил вниманието си към доминиране в слънчевото производство. Китай, нетърпелив да докаже върховенството на своя социалистически пазарен модел, набра държавни инвестиции, които засенчиха усилията на САЩ, и ги свързва с национални мандати, които принудиха комуналните компании да използват възобновяема енергия.

Китай създаде верига за доставки от край до край: страната сега прави по-голямата част от полисилиция в света - ключов материал в слънчевите панели - и игнорира молбите на природозащитниците да затвори централите за въглища, които доставят евтината електроенергия, необходима за производството на слънчево оборудване. Страната също така поддържа разходите си за труд по-ниски от тези в повечето индустриални страни и е готова да подкрепи нерентабилни операции.

Резултатът?

Китайските фирми сега доставят три четвърти от слънчевите панели в света.

Американски компании, които преди 20 години са правили 22% от слънчевите панели, сега произвеждат само 1% на американска земя, според Джени Чейс, ръководител на звеното за анализ на слънчевата енергия в BloombergNEF. В един момент в САЩ имаше 75 големи фабрики за слънчеви панели - брой, който се очакваше да нарасне с разцвета на индустрията. Оттогава повечето са затворени. Заводът в Хилсборо току-що се присъедини към тях, затваряйки врати само след 13 години работа.

Индустрията не успя да се вкорени в САЩ, въпреки милиардите долари държавни стимули и почти две десетилетия обещания от президенти, започвайки от Джордж Буш, че нацията ще бъде суперсила в областта на чистата енергия. Дори смазващите мита, наложени от бившите президенти Барак Обама и Доналд Тръмп, не успяха да изтласкат производството от Китай и в други азиатски страни. Критици, като сенатора от Орегон Рон Уайдън, твърдят, че Китай се е възползвал от нелоялни търговски практики и използването на принудителен труд във веригата си на доставки - обвинения, които страната отхвърля, и според анализаторите е малко вероятно да са изиграли значителна роля за успеха на енергийната слънчева стратегия. По-скоро господството на Китай е резултат от ангажимента на Пекин да затвори пазара.

"Китай имаше план и го изпълни. Властите имаха политики за създаване на предлагане, те имаха политики за създаване на търсене и те изпълниха това." каза Сара Ладислав, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания.

За президента Джо Байдън, който направи инвестициите във възобновяеми енергийни източници централен елемент от неговите инициативи за изменение на климата и многомилионния инфраструктурен план, неуспешните стратегии на неговите предшественици служат като категорично предупреждение: Изпълнението на обещанието му да превърне политиката за климата в двигател за заетост няма да е лесно.

Капацитетът за производство на панели е нараснал в Китай, докато в САЩ е потънал. И докато производството на слънчева енергия никога не е генерирало надежда за заетост на работни места в САЩ, следващото загуба в състезанието за чиста енергия с Китай ще бъде по-болезнена.

И двете страни вярват, че бъдещето ще се движи от електрически превозни средства - и Байдън се зарече, че САЩ ще спечелят надпреварата за тяхното изграждане. И все пак, докато Детройт планира преобразяване на сектора на електрически автомобили, Конгресът все още се кара за данъчни кредити и се чуди дали да плаща за зарядни станции. Междувременно Китай е инсталирал около 800 000 публични зарядни устройства - около осем пъти повече от броя им в САЩ - и е използвал комбинация от данъчни стимули, безвъзмездни помощи за земя, заеми с ниска лихва и други субсидии, за да стане най-големият производител на автомобили в света в рамките на шест години.

Стотици компании изграждат електрически превозни средства в десетки специализирани производствени центрове, създадени из страната, за да се възползват от евтините полупроводници и батерии - две други индустрии, в които Пекин си поставя за цел да доминира.

Цялостната стратегия, част от плана на китайския президент Си Дзинпин да се превърне в производствена суперсила, отразява тази, използвана за завладяване на световното производство на слънчеви панели. Победата на Китай върху слънчеви панели беше толкова категорична, че дори някогашни поддръжници на американската стратегия за възобновяеми източници казват, че е време да се откажат от битката.

Обама спечели изборите за Белия дом през 2008 г. с обещание да създаде 5 милиона зелени работни места - а вълната от слънчеви проекти в обляния от слънцето Югозапад обеща да достави много от тях. Когато предприятията и домовете станат слънчеви, всеки панел ще е "нанесен на място от работник, чиято работа не може да бъде възложена на външни изпълнители", твърдеше той.

Стратегията беше стимулирана от данъчен кредит от 2005 г., който позволи на разработчиците да приспаднат 30% от разходите за слънчеви проекти. Въпреки че това данъчно облекчение не изискваше използването на американски части, администрацията на Обама се опита да култивира вътрешна индустрия за производство на панели, като също така раздели данъчните сметки за производителите на чиста енергия.

Пакетът за стимулиране от 2009 г. създаде отделен данъчен кредит от 30%, за да насочи 2.3 милиарда долара към над 180 напреднали производители на енергия, въпреки че само осем получатели направиха слънчеви панели и програмата за насърчаване свърши без пари само след една година. Администрацията на Обама също насочи парите си към соларни компании чрез програма за гарантиране на заеми, създадена по времето на Буш за подхранване на модерни енергийни технологии.

"Преди Законът за възстановяване бихме могли да изградим само 5% от слънчевите панели в света", каза Обама на откриване на съоръжение на Solyndra LLC. "През следващите няколко години ще удвоим своя дял до над 10%." Но Solyndra не изпълни гаранцията си за заем от 535 милиона щатски долара, след като почти цялата сума беше изплатена, което предизвика скандал и хвърли траен удар върху програмата. Правителството до голяма степен спря да предлага гаранции за заеми чрез програмата до края на 2011 г. и САЩ не постигна цитираните от Обама 10%.

В същото време Китай използва всеки инструмент, с който разполага, за да развие собствена слънчева индустрия. Местните власти предлагаха евтина земя, а банките, подкрепяни от държавата, предоставяха изгодни условия за финансиране. Пекин създаде и търсене на продуктите с щедри субсидии, които помогнаха страната да стане най-големият купувач на панели в света.

Китайските фабрики също работят за подобряване на ефективността и намаляване на разходите. Например, те използваха нови инструменти за нарязване на по-тънки полисилициеви пластини с по-малко отпадъци, произвеждайки повече слънчеви клетки от същото количество суровина. Тази иновация спомогна за намаляване на разходите с 80%, правейки слънчевата енергия евтина като въглищата сега в много части на света.

Приливът на евтини панели от Китай нанесе съкрушителен удар на американските производители - и Solyndra не беше единствената жертва. След като три други американски производители на слънчева енергия потърсиха защита срещу фалит, Обама през 2012 г. наложи мита върху вноса. Производителите отговориха с преместване на операции извън Китай, но не се насочиха към САЩ, а големите производители заобиколиха американските мита, като изградиха съоръжения за сглобяване на слънчеви клетки и модули в Югоизточна Азия.

Влошавайки нещата, Китай отмъсти, като наложи собствени мита до 57% върху вноса на произведен в САЩ полисилиций - тарифи, които осакатиха американските производители на материала, използван в слънчевите панели. "Това беше катастрофа за американските марки", каза слънчевият анализатор на BloombergNEF Ксиаотинг Уанг. Преди китайските тарифи, произведеният в САЩ полисилиций беше изпращан в страната и използван за производство на блокове, следващият етап от производството на слънчеви клетки. Но тарифите направиха американския полисилиций твърде скъп, каза Уанг и САЩ преминаха към дял от 50% от световния полисилиций през 2007 г. до по-малко от 5% днес.

Половината от световните доставки на полисилиций сега идват от китайския регион Синцзян, където около 1 милион етнически малцинства, включително мюсюлмански уйгури, са били задържани в затвори за борба с тероризма през последните години, според група експерти на ООН. САЩ, Великобритания, Европейският съюз и Канада наложиха санкции срещу китайски служители заради предполагаеми нарушения на човешките права на уйгурите, включително обвинения, че в китайските фабрики се използва принудителен труд. Администрацията на Байдън обмисля забрана за внос на някои слънчеви продукти, съдържащи полисилиций, също от региона.

Пекин отрича обвиненията за правата на човека и обвини чужди правителства, че използват обвиненията за принудителен труд като начин да помогнат на собствените си компании да се конкурират с китайските. Когато ЕС издаде санкции по-рано тази година, китайското външно министерство заяви, че те "не се основават на нищо друго, освен на лъжи и дезинформация".

Дори внедряването на слънчева енергия в САЩ - което беше подпомогнато от евтини вносни части - страдаше от несигурност, тъй като данъчният кредит за инвестиции беше спиран най-малко четири пъти и беше близо до изтичането на два пъти."Това беше политика "стоп-старт" - един или два стимула, това беше всичко", каза Джон Смирнов, вицепрезидент по пазарна стратегия в Асоциацията на слънчевата енергетика. "В много конкурентна глобална среда, за да успеят американските производители, особено новите компании, се нуждаете от същата широко базирана федерална инвестиция, която другите правителства предоставят на своите индустрии."

Вътрешното производство на слънчеви панели вече намаляваше, когато Тръмп встъпи в длъжност през 2017 г. с обещания да предприеме мерки срещу Китай и да постави "Америка на първо място". Въпреки че не беше шампион по възобновяеми енергийни източници, Тръмп разшири своята протекционистка политика и върху слънчевата индустрия, налагайки ограничения за внос и мита до 30% за чуждестранните слънчеви клетки и фотоволтаични панели през 2018 г. Тарифите на Тръмп имаха потенциал да помогнат на шепа производители на панели да останат на повърхността, но за сметка на широките области на вътрешната слънчева енергийна индустрия. Докато производителите SolarWorld, Suniva Inc. и First Solar Inc. приветстваха тарифите, те бяха яростно противопоставени от производителите и инсталаторите на възобновяеми източници на енергия, които се страхуваха, че покачването на цените на панелите ще ги извади от бизнеса.

Тарифите за кратко засилиха някои американски производители, тъй като SunPower и First Solar увеличиха производството. Но гладът на Америка за слънчева енергия означаваше, че вносът от Азия така или иначе ще се покачи, тъй като местните произовдители използваха вратичка, за да купуват двустранни панели от чуждестранно производство, които не подлежат на мито. И тарифите на Тръмп не бяха достатъчни, за да спасят двама от най-големите им шампиони, сега фалиралите Suniva и SolarWorld.

Въпреки че в момента има около 231 474 работни места в сектора на слънчева енергия, само 14% от тях се занимават с производство, като повечето от тези работници изграждат монтажни системи, инвертори и други компоненти вместо фотоволтаичните панели.

САЩ далеч не са единствените загубили битката с Китай. Други ранни слънчеви компании, включително такива в Германия, също бяха изтласкани от бизнеса.

"Някога процъфтяващите германски производители на фотоволтаични панели, клетки и модули вече до голяма степен са изчезнали", коментираха специалисти. "Всички бяха изпреварени от конкуренцията си и доведени до фалит поради бързото намаляване на разходите, постигнато от чуждестранните компании. "И докато Байдън обещава, че неговата политика за климата ще култивира работни места в САЩ, не е ясно как ще бъде постигнато това в областта на производството на слънчеви панели.Дори някои бенефициенти на тарифите на Тръмп не настояват Байдън да поднови налозите, когато те изтекат следващия февруари. Например First Solar се застъпва за по-широка индустриална стратегия, която да стимулира производството на местни панели. Байдън се опитва да насърчи производството на възобновяеми източници със своя инфраструктурен пакет за милиарди долари и план за съживяване на изтеклия данъчен кредит от 2005 г. на стойност почти една трета от цената на фабриките, произвеждащи слънчеви панели.

Но няколко нови американски панелни завода не биха могли да направят много за разхлабването на задушаващата примка на Китай върху останалата част от веригата за слънчево снабдяване, която се простира отвъд панелите до полисилиция. Понастоящем Китай произвежда повече от 80% от полисилиция и около 98% от други два ключови компонента, които се използват в панели по целия свят, дори тези, произведени и сглобени в други страни.

Въпреки че рекламира климатичните действия като създател на работни места, Байдън изглежда фокусиран върху потенциала на други области. "Няма причина частите за вятърни турбини да не могат да бъдат построени в Питсбърг вместо Пекин, няма причина американските работници да не могат да водят света в производството на електрически превозни средства и батерии", каза Байдън на съвместна сесия на Конгреса по-рано тази година.САЩ все още имат опит за иновации на следващото поколение слънчеви технологии, каза Хулио Фридман, старши изследовател в Центъра за глобална енергийна политика на университета в Колумбия.

"Нуждаем се от следващото поколение слънчеви панели", каза Фридман. "Това е още една възможност за Америка да превъзхожда, защото имаме страхотна иновационна система. Имаме възможност да преминем към следващото поколение панели."За да избегнат грешките от миналото, поддръжниците на слънчевата енергия казват, че бъдещите усилия трябва да бъдат големи и дълготрайни.