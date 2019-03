Американската компания Helen of Troy за здравословни продукти и услуги има и козметично подразделение. То произвежда продукти и уреди за коса и нокти за гиганта Revlon в областта на красотата. Helen of Troy обяви решението си да се оттегли от козметичния бизнес, пише The Wall Street Journal.

След като вече се забелязва отлив на потребителите от дрогериите, компанията, произвеждаща сешоари, шампоани и други продукти за коса за Revlon излиза от бранша за красота.

Helen of Troy има и собствени марки козметика, които продава на дребно в дрогериите. Решението на компанията е провокирано от това, че купувачите вече не предпочитат брандовете за лична грижа, предлагани на масовия пазар, а избират специализирани магазини.

Продажбата на бизнеса за красота, който е едно от подразделенията на компанията Helen of Troy се очаква да ѝ донесе сумата от 300 милиона долара.

Revlon, която е основана през 1932 г. в Ню Йорк, е козметична компания за грижа за кожата. Тя предлага и продукти и уреди за коса, които досега се разработваха от американската компания Helen of Troy. Не е ясно дали Revlon ще замести производителя и ще продължи серията продукти за коса.