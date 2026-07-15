Средният месечен разход за един служител в системата на Министерството на вътрешните работи достига 3589 евро, без в тази сума да се включват изплащаните пенсии. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. По думите му разходите за персонал формират около 93% от бюджета на МВР, като в тях влизат заплати, осигуровки и обезщетенията от 20 заплати при пенсиониране.

"Ако общите разходи за персонал, заложени в бюджета, се разделят на броя на заетите и на 12 месеца, се получава среден месечен разход от 3589 евро на човек. Толкова струва един служител в системата на МВР на месец, като пенсиите са отделно", заяви Велев. Според него средният осигурителен доход в сектор "Отбрана и сигурност" е около 1860 евро при приблизително 1100 евро средно за останалите работещи в страната.

Над 7000 души получават и заплата, и пенсия

В системата на МВР работят близо 46 000 души, като над 11 000 от тях вече са достигнали пенсионна възраст, посочи председателят на АИКБ, позовавайки се на данни на Фискалния съвет. Това означава, че приблизително всеки четвърти служител е в пенсионна възраст. От тях 7057 души вече са се пенсионирали, но продължават да работят и да получават едновременно заплата и пенсия.

"Такава практика няма нито в Централна, нито в Западна Европа", коментира Велев. Според него работещите пенсионери в бюджетния сектор не бива да бъдат сравнявани с пенсионерите в частния сектор, тъй като заплатите, пенсиите и осигуровките им се финансират от държавния бюджет. Той настоя служителите, които едновременно получават пенсия и работят в МВР, сами да заплащат осигурителните си вноски.

Според Велев България остава сред европейските държави с най-ниска възраст за пенсиониране на служителите в сектор "Сигурност". Той даде пример с Испания, Гърция и Румъния, където пенсионната възраст е около 60 години, докато в Нидерландия достига 65 години. В България служителите в системата могат да се пенсионират на около 54-55 години. Председателят на АИКБ смята, че пенсионната възраст трябва постепенно да се увеличава и да бъде обвързана с нарастването на средната продължителност на живота.

Близо 5000 служители са с ТЕЛК

Друг проблем според бизнеса е броят на служителите в МВР, които са освидетелствани с решение на ТЕЛК. По данни, цитирани от Велев, става въпрос за 4833 души. "В Закона за МВР няма ред за трудоустрояване. Това е несъвместимо с професията. Не може да си с ТЕЛК и да си полицай", заяви той.

Председателят на АИКБ посочи още, че около 2800 служители не са издържали изпитите по физическа подготовка. Според него тези данни показват, че значителна част от щата не отговаря на изискванията за работа в системата. По думите му броят на заетите в сектора у нас е с около една трета по-висок от средното за Европейския съюз спрямо населението.

Велев твърди още, че България е на първо място в ЕС по дял от брутния вътрешен продукт, отделян за разходи за персонал в сектор "Обществен ред и сигурност". На този фон той призова за оптимизация на щата и преструктуриране на отделните служби.

АИКБ настоява за оптимизация и цифровизация

Председателят на АИКБ даде пример с пожарната, граничната полиция и останалите полицейски структури, които разполагат със собствени административни ръководства, секретари и шофьори. "Три служби — защо са?", попита Велев и постави под въпрос необходимостта част от административните и техническите дейности да продължават да се извършват от МВР.

Сред примерите му са първоначалните технически прегледи при покупка на автомобил, които според него могат да бъдат възложени на частните пунктове, извършващи последващите прегледи. Велев коментира още, че възнагражденията в редица части на бюджетния сектор вече изпреварват тези в частната икономика, като разликата е особено отчетлива в съдебната система, отбраната и сигурността.

"Това не е справедливо, защото тези, които плащат тези заплати, получават по-малко и често работят при по-тежки условия", заяви той. Според него правителството трябва да предприеме увеличение на пенсионната възраст, оптимизация на структурите и щата, както и преразглеждане на правилата за служителите с ТЕЛК и за работещите пенсионери.

Велев смята още, че системата изостава сериозно и по отношение на цифровизацията. "Пише се на хартия, на индиго. Системата на МВР е останала в миналия век", заяви той. По думите му модернизирането на административните процеси и премахването на дублиращите се дейности могат да намалят разходите и да подобрят ефективността. "Правителството трябва да спре разхищенията", категоричен беше председателят на АИКБ.