Приходите на 12-те най-големи инвестиционни банки в света за първите шест месеца са се увеличили с 6% спрямо същия период на предходната година. Те са достигнали $86,5 милиарда, се посочва в изследването на аналитичната компания Coalition.

За сравнение времето януари - юни, през 2017 година темпът на растеж на приходите е бил 3 на сто.

Съвкупният доход на Топ 12 на инвестиционните банки от операции със суровини е бил за полугодието $2,1 млрд., увеличил се с 38% в сравнение със същия период на предходната година. Това се обяснява с възстановяване на този пазар след спада на търговската активност през 2017 г., се отбелязва в съобщението на Coalition.

В същото време като цяло проходите на банките от операции с активи с фиксирана доходност на валутните и суровинните пазари (FICC) практически не са се изменили, представлявайки сумата $38,5 млрд. при $38,6 млрд. за периода януари - юни миналата година.

Доходите от търговия с акции и производни на тях инструменти са скочили с 20%, достигайки $26,6 милиарда. Това е обусловено от засилената активност при всички категории продукти, особено на дериватите - ръст от 35%, до $8,9 милиарда.

Coalition включва в 12-те най-големи инвестиционни банки в света: Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

В този анализ експертите на Coalition не отчитат резултатите на големите канадски и австралийски банки и на крупни финансови организации от страни с развиващи се икономики, които се характеризират със значителни обеми операции със суровини.